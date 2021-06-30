Piyasa gelişmeleri

YORUM

Bugün içeride Haziran ayı Tüketici İnanç Endeksi açıklanacak, ayrıyeten Hazine 2 adet tahvil ihalesi düzenleyecek. Öbür yandan FED Lideri Powell’ın katılacağı bir panelde konuşma gerçekleştirmesi bekleniyor. Dün günün birinci yarısında global piyasalara emsal biçimde satışların derinleştiği BIST, kapanışa gerçek gelen alımlarla birlikte günü %0.54 yükselişle 1398 düzeyinde tamamladı. XBANK, XUSIN üzerinde performans sergiledi. Bugün Asya piyasaları genelinde dünkü kayıpların telafi edildiği, ABD vadeli endekslerinde de müspet görünümün hakim olduğu izlenmekte. BIST’in de güne müspet tarafta başlamasını bekliyoruz. Teknik olarak kısa vadeli ikili taban oluşturan endekste 1410- 1415 bölgesi orta direnç pozisyonunda izlenebilir.

İZLENECEKLER

—Haziran’21 TÜİK Tüketici İnanç Endeksi

—Hazine 2 ve 5 Yıllık Tahvil İhalesi

ŞİRKET HABERLERİ

—BAGFS ilgili bakanlık ünitelerinin fabrikalarını ziyaret ettiğini, toplantının gerçekleştirildiğini ve eksikliklerin giderilmesi gayesiyle en kısa vakitte çalışmaların tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

—ECZYT, ECILC hisselerinde dün TL5.76-5.79 fiyat aralığından toplam 100bin adet pay alımı gerçekleştirildiğini bildirdi.

KESİM HABERLERİ

—Resmi Gazete’de yayımlanan karara nazaran Turizm Sektörü’ne uygulanan ve KDV’yi %8’den %1’e indiren kararın 1 ay daha uzatılarak Temmuz ayı sonuna kadar devam edeceği açıklandı.

Kaynak Tera Yatırım

Hibya Haber Ajansı