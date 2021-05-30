Ege Gübre’de genel kurul tescili

Ege Gübre’de genel kurul tescili

 Ege Gübre Sanayii A.Ş'nin genel şura kararları tescil edildi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapıl
Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 30 Mayıs 2021 22 Görüntüleme

Plastik Geri Dönüşüm Sanayicileri Yardım bekliyor

Plastik Geri Dönüşüm Sanayicileri Yardım bekliyor

TDP Adana Vilayet Başkanlığı Plastik Geri Dönüşüm Sanayicilerini ziyaret etti

Türkiye Değişim Partisi Adana Vilayet Lideri Hakan Malgaf, Etraf ve Şehircilik Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda Ticaret Bakanlığı’nın 1 Ocak’ta karışık hurda plastik ithalatına, 18 Mayıs’ta ise etilen polimer atık ithalatına getirdiği yasaklar nedeniyle Plastik Geri Dönüşüm Sanayicileri bölümü çalışanlarıyla bir ortaya geldi.

Vatandaşların yaşadığı problemleri yerinde inceleyerek, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi ismine Genel Lider Mustafa Sarıgül’e ileten Lider Malgaf, ” Genel liderimizle birlikte bizler de bu bahsin takipçisi olacağız.” dedi.

Adana Plastik Geri Dönüşüm Sanayicileri ismine açıklama yapan Kamil Dönmezoğlu da, getirilen yasak ve kısıtlama kararlarının terkrardan gözden geçirilmesini ve tekrar kıymetlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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