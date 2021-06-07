Plastik Sektörü İSO 500’e Damgasını Vurdu!

İstanbul Sanayi Odası tarafından yayınlanan 2020 yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu raporunu pahalandıran Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) İdare Şurası Lideri Ömer Karadeniz: “Raporu incelediğimizde gördüğümüz en besbelli konu plastik kesimi ve etkileşimde olduğu öbür çevreci sanayilerin listeye damgasını vurduğudur” dedi.

Listede yer alan plastik işletmelerinin büyüme oranının başka bölümlerin ortalamasının çok üzerinde olduğunun altını çizen Ömer Karadeniz, “İSO 500 listesinde yer alan firmaların ciroları 15,3 oranında artış gösterirken, listede yer alan plastik mamul üreticilerinin cirosunun 28,9 artmış olduğunu görüyoruz. Doğal plastik bölümünün gerçek tesirini bu sayılarda tam olarak anlatamıyor. Bildiğiniz üzere listede en üst sıralarda yer alan otomotiv ve beyaz eşya kesimlerinde plastik dalının büyük bir katkısı kelam konusu. Örneğin ortalama bir araçta 200 kg’a yakın plastik kullanılıyor ve bu yakıt sarfiyatını had safhada azaltarak karbon ayak izimizi azaltıyor. Yeniden listede büyük bir yekün oluşturan besin sanayine de ambalaj üretimimizle dayanak olmaya devam ediyoruz” dedi.

Tüm İmalat Sanayi Açısından Stratejik Değere Sahip

Plastik kesiminin tüm imalat sanayi açısından stratejik ehemmiyeti haiz olduğunu söyleyen Ömer Karadeniz, “Plastik kesimi 30’dan fazla kesime orta girdi sağlıyor o kapsamda bölümümüzde meydana gelen gelişmeler de adeta bir domino tesiri ile tüm imalat sanayimizi tesirler nitelikte. Örneğin 2020 yılının son çeyreğinden bu yana yaşamakta olduğumuz yüksek fiyat seviyesi yalnızca plastik mamul üreticilerimizin değil tüm sanayi kollarının girdi maliyetlerinin artmasına sebep olmuştur. Bu sebeple kamunun plastik kesimine gereken ehemmiyeti vererek bu alanda yatırımları özendirmesi ve dalın yıllardır devam eden, artık kökleşmiş olan hammaddede ithalat bağımlılığını ortadan kaldıracak adımları atması ehemmiyet arz etmektedir. Özellikle Adana’nın Yumurtalık bölgesinde hayata geçirilecek olan petrokimya yatırımına yenilerinin eklenmesi, kesimin global arz şoklarına karşı daha dirençli hale gelmesi açısından kritik bir atılım olacaktır” dedi.

Geleceğin Kesimi Plastik

Plastiklerin esnek yapıları sayesinde çok farklı alanlarda kullanıldığını belirten Karadeniz: “Özellikle mühendislik plastikleri alanında yaşanan gelişmeler sayesinde plastikler süratle klâsik materyallerin yerini almaktadır. Bunun bir sonucu olarak süratli büyüme trendini devam ettiren plastik kesiminin 2050 yılına gelindiğinde üretimini yaklaşık 3 katına çıkaracağı öngörülmektedir. Bu artışın en önemli itici gücü ise son yıllarda daha sık duymaya başladığımız döngüsel iktisat kavramının maksatlarına en uygun materyalin plastikler olmasıdır. Çabucak her plastik çeşidi alternatif materyallere kıyasla daha kolay geri dönüştürülebilmekte olduğu üzere kimyasal geri dönüşüm alanında yaşanan teknolojik atılımlar sayesinde elde edilen eserler birincil eser kalitesinde olmaktadır. Önümüzdeki süreçte plastikler pazar hissesini arttırırken en süratli büyüme alanı geri dönüşüm kesiminde olacaktır” dedi.

Kesimin Listedeki Yükü Artmaya Devam Edecek!

Otomotiv, beyaz eşya, ambalaj, tarım, elektrik-elektronik ve inşaat başta olmak üzere 30’dan fazla dala orta girdi sağlayan ve bu yapısı sebebiyle en stratejik bölümlerden olan plastik endüstrinin gelecek periyotta de ortalamanın üzerinde büyüyeceğine olan inancını lisana getiren Ömer Karadeniz, “Ülkemiz plastik dalının tüm yapısal sıkıntılarına ve noksanlarına karşın öteki imalat endüstrilerine kıyasla ortalamanın üzerinde büyüyeceğini öngörüyoruz. Çünkü insanlığın önündeki en değerli sıkıntılardan bir tanesi global ısınma ve bu sorunun önüne geçmek için mutlak suretle karbon ayak izimizi azaltmamız gerekiyor. Karbon salımımızın yaklaşık 20’sinin ulaştırma ve nakliyat kaynaklı olduğunu göz önünde bulundurursak gerek taşıt üretiminde gerek ambalajda daha hafif gereçlere gereksinim duyulacağı aşikardır. İşte bu noktada plastiklerin en büyük potansiyeli barındırması sebebiyle gelecek yıllarda da hem dünyada hem ülkemizde süratli büyümelerini sürdüreceklerini ve bunun bir sonucu olarak İSO 500 içerisinde de dalın tartısını arttırmaya devam edeceğini öngörebiliriz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı