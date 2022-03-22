Plastik Sektöründe İyi Yetişmiş İşgücüne İhtiyaç Büyük

EGE PLASTİK SANAYİCİLERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI ŞENER GENÇER:

“İYİ YETİŞMİŞ MAVİ VE BEYAZ YAKALI İŞGÜCÜNE EN FAZLA İHTİYAÇ DUYAN SEKTÖRLERİN BAŞINDA GELİYORUZ.”

“KENDİSİNİ İYİ YETİŞTİRMİŞ, DONATMIŞ, EN AZ BİR YABANCI DİLİ ÇOK İYİ DERECEDE KONUŞAN BİR MÜHENDİSİN BİZİM SEKTÖRDE İŞSİZ KALMASI ÇOK DÜŞÜK OLASILIK.”

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından üniversiteler, kamu ve özel sektör kurumları ve meslek odalarının iş birliği ile gerçekleştirilen Ege Bölgesi Kariyer Fuarı (EGEKAF), iş hayatına atılma aşamasında olan gençlerin yoğun ilgisine sahne oluyor.

EGEKAF standında gençlerle bir araya gelen Ege Plastik Sanayicileri Derneği (EGEPLASDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şener Gençer, fuara ilginin beklentilerin çok üzerinde olduğunu belirtti.

// YENİ YATIRIM ALANLARI AÇILMALI

21-22 Mart tarihleri arasında Fuar İzmir’de düzenlenen etkinlik kapsamında Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksek Okulu bünyesinde eğitim veren Polimer Teknolojileri Bölümü öğrencileri ile bir araya gelerek sektöre yönelik talep ve beklentilerini dinlediklerini kaydeden Gençer, “Plastik sektörümüz, iyi yetişmiş ara işgücüne en fazla ihtiyaç duyan sektörlerin başında geliyor.” dedi.

Türkiye’de her yıl 950 bin ilâ 1 milyon gencin işgücüne katıldığını anımsatan Şener Gençer, mevcut işsizlere eklenen bu işgücüne iş ve aş sağlamak için mutlaka yeni yatırım alanları açılması gerektiğini kaydetti.

EGEPLASDER Başkanı Şener Gençer, şu değerlendirmeyi yaptı:

// “BİZDEN SONRA BAYRAĞI ONLAR DEVRALACAK”

“Plastik sektörü 45 milyar dolar cirosu olan, 300 bin insanımızı istihdam eden, Avrupa’nın ikinci dünyanın 7’nci büyük üretim kapasitesine sahip, 10 milyar dolar ihracata imza atan bir sektör. Dolayısıyla iyi yetişmiş mavi ve beyaz yakalı işgücüne en fazla ihtiyaç duyan sektörlerin başında geliyoruz. Kendisini iyi yetiştirmiş, donatmış, en az bir yabancı dili çok iyi derecede konuşan bir mühendisin bizim sektörde işsiz kalması çok düşük olasılık. Ara işgücü istihdamı konusunda ise Ege Üniversitesi Polimer Teknolojileri Bölümü ve Bornova Mazhar Zorlu Plastik Meslek Lisesi ile çok yönlü ilişkilerimiz var. Sektörümüze işgücü yetiştiren bu eğitim kurumlarını çok önemsiyoruz. Standımızı ziyaret eden ve iş hayatına atılmak için gün sayan gençlerimizin sorularını yanıtladık, onlara cesaret verdik. Bizlerden sonra sektörün bayrağını onlara devredecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı