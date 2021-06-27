Plastikkart’tan kar payı dağıtımı

Plastikkart Akıllı Kart İrtibat Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, kar hissesi dağıtacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

”İlgili periyot içinde Sermaye Piyasası Heyeti’nin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Asıllar Bildirimi (II-14.1) kararları uyarınca hazırlanmış olan bağımsız kontrolden geçmiş mali tablolara nazaran vergi sonrası net karın 7.341.253 TL, Vergi Yol Kanunu’na nazaran hazırlanan mali tablolarına nazaran ise 7.129.427,27 TL olduğuna, 2020 faaliyet periyodu karının %100 oranında nakden dağıtılmasına, SPK kararlarına nazaran hazırlanmış net periyot karının, VUK asıllarına nazaran hazırlanmış mali tablolardakinden fazla olması nedeni ile, kar dağıtımına temel meblağın 7.341.253 TL olarak belirlenmesine, TTK’nın ilgili kararı gereği yasal net devir karı üzerinden %5 oranında (356.471,36 TL ) 1. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, devir içinde yapılan 7.475 TL’lik bağışın dikkate alınarak kar dağıtım matrahının 6.992.256,64 TL olarak tespit edilmesine ve bu matrah üzerinden %20 oranında nakden 1. temettü ayrılmasına, kalan fiyat üzerinden 5.078.482,10 TL 2. temettü ve 507.848,21 TL 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, toplam dağıtılan fiyatın VUK asıllarına nazaran hazırlanmış 2020 yılı net periyot karından fazla olması nedeni ile kalan 211.825,73 TL’nin 2019 yılı periyot karından karşılanmasına, toplam olarak hesaplanan brüt 6.476.933,43 TL nakdi temettünün ortaklara 15 Ekim 2021 tarihinde ödenmesine (A, B, C ve D kümesi hisseler için pay başı brüt 0,2847003 TL , %28,47. A, B, C kümesi hisseler için ikili vergilendirme muahedesi gereği %10 stopaj uygulanmasına, D küme hisseler için ise %15 stopaj uygulanmasına) karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı