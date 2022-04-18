Poda Kapsül Ofisler Çalışma Hayatını Yeni Geleceğe Taşıyor

‘PODA Esnek Çalışma Modeli Platformu’, esnek çalışma hayatı hareketini desteklemek ve hızlandırmak için yeni çözümler üretiyor. PODA Platformu’nun ilk ürünü, PODA KAPSÜL OFİS kabinleri şimdi alışveriş merkezlerinden kafelere, lounge’lardan otellere, her yerde teknoloji destekli donanımıyla kuruluyor. PODA KAPSÜL OFİS kabinleri, PODA APP ile kolayca rezerve ediliyor. PODA APP içindeki barkod ile kullanılan izole ve steril kabinler, bulunduğu yerden toplantılara, online görüşmelere katılma ihtiyacındaki yeni nesil çalışanların ihtiyaçlarını kolayca karşılayan teknolojik bir çözüm olarak öne çıkıyor.

PODA KAPSÜL OFİS’ler, günümüzün esnek, uzaktan çalışma talebini, dijital ve teknolojik yaratıcı çözümlerle, insanların yeni yaşam şekillerine uyarlıyor. Bugün hibrit, uzaktan çalışma modelini fiziksel ortamlarda, şehrin herhangi bir yerinde gerçekleştirmenizi sağlıyor. Bir AVM’de, bir restoranda, bir kafede otururken toplantı ve özel görüşme ihtiyacınızı PODA KAPSÜL OFİS’ler karşılıyor. Kalabalık ofislerde ya da artık yatay düzene geçen ofis çalışanları için de PODA KAPSÜL OFİS, güzel bir çözüm oluşturuyor.

PODA APP ile Kullanımı Kolay

Geleceğin esnek, özgün ve dijital çalışma modeli olarak geliştirilen özgür çalışma kabini PODA KAPSÜL OFİS’ler, halka açık yerlerde sessiz ve kimsenin sizi duyamayacağı şekilde çalışmanız için tasarlanmış, rahat, özgürce toplantı ve görüşmelerinizi yapabileceğiz 1.4 metrekarelik çalışma kabinlerinden oluşuyor. PODA KAPSÜL OFİS çalışma masası, sandalye, elektrik ve güvenilir internet bağlantısı ile temiz, klimalı ve sessiz bir çalışma alanı sağlıyor. Kabin içindeki yüzeyler ve hava her kullanımdan sonra UV ışınları ile otomatik olarak dezenfekte ediliyor. Yeni nesil çalışanların esnek çalışma modelini destekleyen özgür çalışma kabini PODA KAPSÜL OFİS, PODA APP aracılığıyla 15 dakikadan 2 saate kadar toplantılar ve online görüşmeler için rezerve edilebiliyor. PODA KAPSÜL OFİS’in kapısı, PODA APP uygulaması üzerinden QR Kod ile açılıyor ve uygulama, güvenilir internet bağlantısı için size Wi-Fi kodunu sağlıyor.

PODA KAPSÜL OFİS, İlk Adım

PODA Platformu Kurucu Ortağı ve CEO’su Oğuz Önel, PODA KAPSÜL OFİS’lerin PODA Esnek Çalışma Modeli Platformu’nun bir ilk adımı olduğunu söylüyor. Oğuz Önel, “Uzaktan ve esnek çalışma hayatının, geleceğin çalışma modeli olduğuna ve insanlığa faydalarına inanıyoruz. Bunun için, minimalist, sürdürülebilir, kullanımı basit ürünler ve hizmetler tasarlıyor, geliştiriyor ya da bu tür ürün ve hizmetler için bir platform olmayı hedefliyoruz. Amacımız, geleceğin bu esnek çalışma modeline pek çok farklı çözüm sunmak. Platforma pek çok hizmet sağlayıcıyı eklemeyi de hedefliyoruz. Tüm PODA Platformu’nu bu hizmet sağlayıcıların yaratıcılığına açık tutarken, pek çok yeni hizmeti de önümüzdeki dönemde eklemek için çalışıyoruz. Örneğin, internet servis hizmetleri, muhasebe hizmetleri, hukuk hizmetleri, kurye hizmetleri gibi PODA Platformu’nu pek çok alanda ‘ Geleceğin İhtiyaçları İçin Hizmet Noktası’ olarak konumlamayı hedefliyoruz” diyor.

Yurt Dışına Açılacak

Oğuz Önel, kısa dönemde büyüme planları için ise şöyle konuşuyor; “PODA KAPSÜL OFİS’leri yeni nesil çalışma biçimi olarak bizi yeni geleceğe taşıyacak en önemli çözümlerden biri olarak görüyoruz. PODA KAPSÜL OFİS’ler, halihazırda İstanbul’daki en popüler alışveriş merkezlerinden ortak çalışma alanlarına, kafelere, İstanbul dışında da başta Bodrum olmak üzere çeşitli merkezlere hızla kurulmaya devam ediyor. Hedefimiz, İstanbul’da ilk etapta en az 1.000 adet olmak üzere, 5 bini Türkiye’de, 100 bini de tüm dünyada olmak üzere, özgür çalışma kabini PODA KAPSÜL OFİS’leri kurmayı planlıyoruz”.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı