Polis Haftası’nda şehitler kabirleri başında anıldı

Polis haftası etkinlikleri kapsamında, Karaman kent mezarlığındaki şehitler dualarla anıldı.

Türk Polis Teşkilatı’nın 177. Kuruluş yıldönümü münasebetiyle, il protokolü tarafından Polis ve Garnizon Şehitliği ziyaret edildi. Ziyarete; Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, Protokol üyeleri ve polisler katıldı. Şehitlerimizin ruhu için okunan Kur’an-ı Kerim ve yapılan duanın ardından Vali Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve protokol üyeleri, şehit kabirlerine karanfil bıraktı

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı