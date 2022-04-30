Polisan Kimya, Avrupalı Üreticiye Hammadde Tedariki Sağlıyor

Polisan Holding, 2022 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre Holdingin konsolide gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 132,6 artırarak 826,1 milyon TL, FAVÖK marjı 1,4 puan yükselerek yüzde 19,1 ve net karı da 3 katlık büyümeyle 131,2 milyon TL oldu. Polisan Kansai Boya’nın dahil olduğu kombine finansal sonuçlara göre de kombine gelirlerde yüzde 87,5’lık büyüme gerçekleşti ve 1.409,5 milyar TL rakamına ulaşıldı. Kombine FAVÖK marjı yüzde 19,8’e çıkarken, net karı 144,7 milyon TL olarak gerçekleşti, burada yaşanan artış da 3 kat oldu.

Polisan Holding CEO’su Mehmet Hacıkamiloğlu, güçlü finansal sonuçları, Polisan Kansai Boya, Polisan Kimya, Poliport ve Yunanistan’daki yatırımları Polisan Hellas’taki titiz finansal disipline, operasyonel karlılık odaklı doğru ürün miskine bağlayarak açıkladı. Yakın dönem yatırımları hakkında da bilgi verdi ve 26 ülkeye boya ihracatı yaptıklarını, yurt dışındaki Polisan Showroom sayısını en son İngiltere’ye açtıkları mağazayla 127’ye çıkardıklarını kaydetti. Mehmet Hacıkamiloğlu, iştiraklerinden Polisan Kimya’da, Çin’den hammadde akışının sekteye uğraması nedeniyle, lokal kaynaklardan girdi temin etmeye başlayan Avrupalı üreticilere hammadde tedarik ettiklerini, Poliport’ta ise kapasite artırımı için yenileme ve genişleme çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Kimya, liman, gayrimenkul ve boya sektörlerinde faaliyet gösteren Polisan Holding, 2022 ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Holding, savaş nedeniyle artan piyasa risklerine, enflasyonist baskıya, hammadde maliyet artışlarına rağmen başarılı bir ilk çeyrek geçirdi.

26 Ülkeye İhracat Yapan Polisan Kansai Boya, 127. Showroomunu Londra’da Açtı

Polisan Holding CEO’su Mehmet Hacıkamiloğlu, güçlü finansal sonuçları, Polisan Kansai Boya, Polisan Kimya, Poliport ve Yunanistan’daki yatırımları Polisan Hellas’taki titiz finansal disipline, operasyonel karlılık odaklı doğru ürün miskine bağlayarak açıkladı. Grup şirketlerin yeni dönem çalışmaları hakkında da bilgi verdi ve geçen sene belirledikleri beş yıllık strateji doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Mehmet Hacıkamiloğlu, Polisan Kansai Boya tarafındaki yenilikler için şunları kaydetti: “Doğru ürün miksi, etkin hammadde maliyet yönetimi, KAIZEN ve Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak teknikleri sayesinde operasyonel karlılığımızı arttırdık. Marka algısına yönelik yatırımlarımızın yanı sıra, e-ticaret faaliyetlerimize odaklanıyoruz.”

2021 yıl sonu itibarıyla 26 ülkeye boya ihracatı yaptıklarını, yanı sıra yurt dışında 126 showroomlarının bulunduğunu kaydeden Mehmet Hacıkamiloğlu, “127. mağazayı yılın ilk çeyreğinde Londra’da açtık. İngiltere başta olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz bütün ihracat pazarlarında marka algısını güçlendirmeye yönelik çalışmalara ağırlık verdik” dedi.

Poliport’ta Yenileme Çalışmalarının Son Çeyrekte Tamamlanması Bekleniyor

Polisan Holding’in liman operasyonlarını yürütmek için Kocaeli Körfez Bölgesinde 1971’de kurduğu Poliport’ta dijital dönüşüm yatırımlarına hız verildiğini dile getiren Mehmet Hacıkamiloğlu, kapasite artırımına ilişkin yenileme ve genişletme çalışmaları hakkında da açıklama getirdi. Mehmet Hacıkamiloğlu, “2021 yılında 81 milyon TL’lik bir yatırım ile başlattığımız yenileme çalışmalarının sonucu olarak, 200 metrelik iskelemizin geçtiğimiz günlerde faaliyete başladı. Tank onarım ve antrepolardaki genişletme çalışmalarının da yılın son çeyreğinde tamamlanmasını bekliyoruz. Bu yatırımların, operasyonel karlılığımızı destekleyeceğini öngörüyoruz” dedi.

Yeni Fabrika Açmaya Hazırlanan Polisan Kimya, Avrupalı Üreticiye Hammadde Tedarik Etti

Türkiye’de sektörünün köklü yatırımlarından biri olan Polisan Kimya tarafındaki planlamalar hakkında da bilgi veren Mehmet Hacıkamiloğlu, “Polisan Kimya’da, Çin’den hammadde akışının sekteye uğraması nedeniyle, lokal kaynaklardan girdi temin etmeye başlayan Avrupalı üreticilere hammadde tedarik ettik, yalıtım faaliyetlerinde kullanılan taş yünü için bağlayıcı olan ve mobilya sektörü tarafından da yoğun talep gören katma değerli fenol reçinesinin ürün portföyümüzdeki ağırlığını arttırdık. Artan ihracat ve dövize endeksli ürün satışlarımız sayesinde, gelir ve karlılığımızı büyüttük. 2021 yılında temellerini attığımız ve inşaatı büyük ölçüde bitirdiğimiz yeni reçine fabrikamızı bu yıl açmayı planlıyoruz. Yeni üretim tesisiyle birlikte kapasite artışında da önemli bir büyüme yakalayacağız” diye konuştu.

Polisan Hellas, Geri Dönüşüm Pet Pazarını Yönetebilecek Güçte

Polisan Holding’in, Yunanistan ve Balkanlardaki tek Polietilen Tereftalat (PET) ve öncü r-PET granül üreticilerinden biri olan yurt dışı yatırımı Polisan Hellas’ın da, PET işindeki rasyonel seviyelerin oldukça üzerinde operasyonel karlılık kaydettiğini dile getiren Mehmet Hacıkamiloğlu şunları söyledi: “Polipet Avrupa Birliği SUP 2019/904 Direktifi ile uyumlu, Eco serisi olarak adlandırdığımız r-PET (Geri Dönüşüm PET) ürünlerimiz sayesinde, 2025 yılına kadar yüzde 25, 2030 yılına kadar yüzde 30 r-PET kullanım zorunluluğu bulunan PET pazarına hizmet verebilecek yeterli kapasiteye sahibiz. Değişmekte olan regülasyonları göz önünde bulundurarak, geri dönüştürülmüş, preform ve özel PET ürünleri ile büyüme modeli doğrultusunda, tesisimizde, verimlilik ve teknoloji odaklı yatırımlar yapıyoruz.”

2022’de ve Kapsam II Emisyonlarını Yarıya Düşürecekler

Polisan Holding CEO’su Mehmet Hacıkamiloğlu konuşmasında “CDP İklim Değişikliği ve Su Güvenliği” programlarında globalde not görünümlerini yükselterek “B-, Yönetim Seviyesi” çıkardıklarını ve yeni beş yıllık sürdürülebilirlik stratejilerin belirleyip devreye aldıklarını kaydetti. Yakın dönem çalışmaları hakkında ise şu bilgileri verdi: “2025 yılı mutlak emisyon ve emisyon yoğunluğu azaltma hedeflerimiz için çalışmalarımız devam ediyor. 2021 yıl sonu itibarıyla 2012’ye kıyasla Kapsam I ve II emisyon yoğunluğumuzu yüzde 39 azalttık. 2022 yılı ikinci çeyrek dönemde elektrik enerjisi tüketimimizin yüzde 50’sini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayacağız ve Kapsam II emisyonlarımızı yarıya düşüreceğiz.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı