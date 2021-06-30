Anadolu Efes’te atama

Anadolu Efes’te atama

 Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş'de atama yapıldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapıla
Ana Sayfa Ekonomi 30 Haziran 2021 13 Görüntüleme

Politeknik’in faaliyet raporu

Politeknik’in faaliyet raporu

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin 01.10.2020 – 31.03.2021 periyoduna ilişkin faaliyet raporu açıklandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya nazaran, şirketin özet gelir tablosu şöyle:

Hibya Haber Ajansı

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