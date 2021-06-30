Politeknik’in faaliyet raporu

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin 01.10.2020 – 31.03.2021 periyoduna ilişkin faaliyet raporu açıklandı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya nazaran, şirketin özet gelir tablosu şöyle:
Hibya Haber Ajansı
Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin 01.10.2020 – 31.03.2021 periyoduna ilişkin faaliyet raporu açıklandı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya nazaran, şirketin özet gelir tablosu şöyle:
Hibya Haber Ajansı
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