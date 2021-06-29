Safkar’dan 5 milyon 500 TL’lik yeni sipariş

Safkar’dan 5 milyon 500 TL’lik yeni sipariş

 Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş, 5 milyon 500 TL
Ana Sayfa Ekonomi 29 Haziran 2021 12 Görüntüleme

Politeknik’te dolaylı pay sahipliği değişikliğine ilişkin sözleşme imzalanması

Politeknik’te dolaylı pay sahipliği değişikliğine ilişkin sözleşme imzalanması

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş, dolaylı hisse sahipliği değişikliğine ait kontrat imzalanmasına ait bildirim yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”11 Haziran 2021 tarihinde şirketimizin ana ortağı Coventya Beteiligungs GMBH’nin 100% oranında ortağı olan Coventya Holding SAS’ın paylarının Amerika’da yerleşik Element Solutions Inc. isimli şirkete satışı ile ilgili pay satış mukavelesi imzalanmıştır. Pay satışının birtakım hukuksal süreçlerin tamamlanması ve düzenleyici kurumların onayının alınması ardından 2021 yılının sonuna kadar tamamlanması beklenmektedir. Element Solutions Inc. şirketinin şirketimizin mevcut idaresi ile rastgele bir alakası bulunmamakta olup, pay dönem süreçlerinin tamamlanmasını takiben SPK mevzuatı uyarınca gerekli açıklamalar yapılarak, ilgili süreçler yürütülecektir.” tabiri kullanıldı.

Hibya Haber Ajansı

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