Portekiz-Türkiye maçının Kral Oranlar’ı sadece iddaa bayilerinde

2022 FIFA Dünya Kupası’nda Avrupa Elemeleri başlıyor. Türkiye çapında beş bine yakın sabit iddaa bayisi ve iddaa’a özel, daha yüksek oranların olduğu iddaa’da heyecan Dünya Kupası Elemeleri ile devam ediyor. Yarın Porto Dragao Stadyumu’nda oynanacak kritik mücadelede Portekiz’in galibiyetine 1,39, Türkiye’nin galibiyetine ise 6,75 oran verildi. Maçın berabere bitmesinin oranı ise 4,35 olarak belirlendi.

Türkiye çapında beş bine yakın sabit iddaa bayisi ve iddaa’a özel daha yüksek oranların olduğu iddaa’da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bahisseverler bu hafta içi oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa ve Güney Amerika eleme mücadelelerinde toplam 8 karşılaşmaya sadece Türkiye genelindeki beş bine yakın Mahallenin Güzel Bayisi ile iddaa ve iddaa mobil uygulamasından daha yüksek oranlar ile kupon yapabilecek.

Dünya Kupası yolunda toplam 8 karşılaşma normalden daha yüksek oranlarla sadece iddaa bayileri ve iddaa’da iddaaseverleri bekliyor.

Katar’ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası’nda eleme mücadelesi başlıyor. Yarın Portekiz ile karşılaşacak olan Türkiye A Milli Takımı, Dünya Kupası’na katılabilmek için üçüncü kez play-off oynayacak. Porto Dragao Stadyumu’nda oynanacak Portekiz-Türkiye karşılaşmasında Portekiz’in galibiyetine 1,39, Türkiye’nin galibiyetine ise 6,75 oran verildi. Haftanın fırsat maçlarından biri olan karşılaşmanın berabere bitmesinin oranı ise 4,35 olarak belirlendi.

Haftanın Fırsatı

Haftanın Fırsatı : Portekiz-Türkiye maçına ek olarak Brisbane Roar-Melbourne City FC karşılaşması da haftanın fırsatı kapsamında sadece iddaa bayileri ve iddaa’a özel daha yüksek oranlarla iddaaseverleri bekliyor.

Avusturalya A Ligi’nde bugün oynanacak olan Brisbane Roar-Melbourne City FC maçı da iddda’da haftanın fırsat maçlarından biri olarak belirlendi. Maçta Brisbane Roar’ın galibiyetine 2,90, Melbourne City FC’nin galibiyetine 2,16 oran çıktı. Karşılaşmanın berabere bitmesinin oranı ise 3,30 olarak açıklandı.

iddaa bayilerinde temas yok, ‘Kısa Kod’ var

Artık bahisseverler, ‘Kısa Kod’ ile bayilerden temassız bir şekilde oynayabiliyor. iddaa ve iddaa mobil uygulamasından kuponunu hazırlayan bahisseverler, ‘Kısa Kod’la oyna’ butonuna tıkladıktan sonra altı haneli kısa kod ve QR koduna sahip oluyor. Bu kodlarla iddaa bayisine gidip, hazırlamış olduğu kuponu bir daha doldurmadan kolaylıkla oynayabiliyor. Ayrıca iddaaseverler, ‘Kral Oranlar ile her hafta belirlenen maçlarda sadece beş bine yakın sabit iddaa bayisi iddaa ve iddaa’un mobil uygulamasına özel daha yüksek oranlarla kupon yapabiliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı