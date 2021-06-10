Postnick ile hastanın adresi saniyeler içinde belirleniyor

7 gün 24 saat hizmet veren ambulans ve konutta bakım hizmetleri takımları, bilhassa pandemi sürecinde artan talebe yetişmek için vakitle yarışıyor. Hastaların bir an evvel hastaneye yetiştirilmesi ya da konutta bakım gereken hastaya süratle ulaşılması gerekiyor. Sürat o denli değerli ki, bazen saniyeler hayat kurtarıyor. Taşınabilir sıhhat gruplarının suratını etkileyen hususlardan biri de hastanın adres bilgileri. Birçok vakit davet merkezini arayan hasta ve hasta yakınları, yaşadıkları panikle adresi hatırlamakta ve söylemekte zorluk yaşıyor ve bu nedenle vakit kaybı oluşabiliyor. Bu vakit kaybını hastanın lehine çevirmek maksadıyla orijinal bir uygulama olan Postnick hayata geçirildi. Hastanın adres bilgilerinin saniyeler içinde alınabilmesini sağlayan Postnick’i Türkiye’nin dal önderi Acıbadem Sıhhat Grubu’nun Acil ve Meskende Sıhhat Hizmetleri şirketi olan Acıbadem Taşınabilir Sıhhat Hizmetleri de kullanmaya başladı.

İki Türk teşebbüsçü hayata geçirdi

Adres bilgisi paylaşımında kaybedilen vaktin ehemmiyetini ve kritikliğini fark eden iki Türk teşebbüsçü Buğra Kocatürk ve Yiğit Çallı’nın geliştirdiği ve Postnick ismini verdikleri uygulama, adreslerin 1 saniyede paylaşılabilmesine imkan sağlıyor. Uygulamada kullanıcılar, adreslerini kısa takma isimler ile isimlendiriyor ve böylelikle vilayet, ilçe, mahalle, apartman numarası üzere ayrıntılarla vakit kaybetmeden çok süratli bir halde adres paylaşılabiliyor. Adreslerine, “>>can.ev”, “>>deniz”, “>>turuncu” üzere istedikleri takma isimleri tanımlayabilen Postnick kullanıcıları, bu takma isimlerini, entegre olan tüm platformlarda kullanabiliyorlar.

“Sıhhat alanında birinci entegrasyonu Acıbadem Taşınabilir ile gerçekleştirdik.”

İş fikirleri ve sıhhat alanında gerçekleştirdikleri entegrasyon hakkında ayrıntıları paylaşan Postnick kurucu ortağı ve CEO’su Buğra Kocatürk, “Postnick’i, tüm dünyada adres paylaşımı ile kaybedilen vakti ve verimsizliği azaltmak gayesiyle hayata geçirdik. E-ticaret ve kargo üzere birçok farklı alanda yaşanan adres sorunlarına yenilikçi bir tahlil getirmenin yanı sıra, sıhhat dikeyi bizler için çok büyük değer teşkil ediyor. Hastalar, bilhassa acil durumlarda, uzun ve karmaşık adres bilgisi paylaşmak yerine, >>postnick ismini verdiğimiz kendi belirledikleri takma isimleri paylaşabiliyorlar. Bu takma isimler ile birlikte, yalnızca açık adres bilgisine değil, ilgili lokasyon ve adres tanımına de süratli bir erişim sağlamış oluyoruz. Saniyelerin bile kıymetli olduğu, tahminen de hayat kurtarabileceği sıhhat alanındaki birinci entegrasyonumuzu, Acıbadem Taşınabilir Sıhhat Hizmetleri ile gerçekleştirmekten memnunluk duyuyoruz.” dedi.

Hastaya süratli ulaşımda kıymetli bir kazanım sağlayacak

Sistemin işleyişine dair detayları paylaşan Acıbadem Taşınabilir Sıhhat Hizmetleri Operasyon Yöneticisi Dr. Behiç Berk Kuğu, Postnick entegrasyonunun kazanımları hakkında şu bilgileri verdi: “Acıbadem Taşınabilir Sıhhat Operasyon Merkezi olarak pandemi öncesinde ayda 30 bin davet alıyorduk. Bu oran pandemi ile birlikte yüzde 40 arttı ve yaklaşık 42 bin davete ulaştı. Bu artışta meskende bakım ve acil davetlerin çoğunlukta olduğunu görüyoruz. Acil davetlerde en kısa müddette hastaya ulaşmak çok değerli. Postnick ile adres almak için kaybedilen süreci, saniyeler seviyesine düşürüyoruz. Postnick uygulaması için operasyon merkezinde

kullandığımız hadise ekranlarında kişinin >>postnick ‘ini sorgulayabildiğimiz bir alan oluşturduk. Gerçekleştirdiğimiz bu sorgu alanı ile saniyeler içerisinde ekranlarımıza kişinin adresi gelebiliyor. Birçok alanda kolaylık sağlayacak bu uygulamanın sıhhat alanında kullanılabilir olması, bizlere de hastaya ulaşmayı hızlandıracak bir katkı sağlayacak.”