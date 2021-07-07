Premier DC Veri Merkezi ve DE-CIX iş birliği ile minimum gecikme mümkün

Premier DC Data Merkezi ve DE-CIX; internet değişim noktası hizmetleri sayesinde Türkiye’den global bulut platformlarına minimum gecikme müddeti garantili erişim için iş birliği başlattı

Premier DC Data Merkezi, dünyanın önder İnternet Değişimi operatörü DE-CIX ile başlattığı iş birliğiyle, Türkiye’deki müşterilerine GlobePEER ve DirectCLOUD hizmetlerini sunmaya başlıyor.

Bilgi merkezi ve bulut hizmetleri dalının kıymetli oyuncularından Premier DC Data Merkezi’nin müşterilerini, DE-CIX’in sağladığı hizmetlerle buluşturmasından ötürü memnunluğunu lisana getiren DE-CIX Türkiye Bölge Yöneticisi Bülent Şen, DE-CIX İnternet Değişim Noktası’nın (DE-CIX İnternet Exchange) Türkiye içinde data merkezleri ve telekomünikasyon operatörleri ortasında data alışverişi için en kısa yolu sunan ve kolay yönetilen bir altyapı hizmeti olduğunu ve değişim noktaları üzerinden işletmelerin, DE-CIX GlobePEER hizmetiyle dünyadaki rastgele bir öteki ağa ve DE-CIX DirectCLOUD hizmetiyle AWS, Microsoft Azure, GoogleCloud, AlibabaCloud, IBMCloud, OracleCloud, SAP üzere hiper ölçekli bulut platformlarından rastgele birine, rastgele bir kesime özel kurulmuş extranet çeşidindeki özel ağlara ya da Facebook üzere platformlara asgarî gecikme müddeti garantisi ile bağlanarak bilgi alışverişi yapmalarının mümkün olduğunu belirtti.

Kritik iş uygulamalarında işletmeler için bilgi trafiğindeki gecikmelerin ve bu gecikme müddetlerinin değişken olmasının Türkiye üzere ülkelerde kullanıcı memnuniyeti ve işletmelerdeki dijital işleyişin sıhhati açısından en değerli meselelerden biri olduğuna değinen Bülent Şen, Premier DC Data Merkezi’nin yerli ve yabancı müşterilerinin DE-CIX hizmetlerine kolaylıkla erişebilecek olmasının Premier DC Bilgi Merkezi ve DE-CIX için Türkiye’nin dijitalleşmesinde değerli bir adım olduğunu vurguladı.

“ Küresel hizmet sağlayıcıların sunduğu hizmetler Türkiye’de de sunulmalı”

“Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın diyorsak küresel hizmet sağlayıcıların sunduğu hizmetler Türkiye’de de sunulmak zorunda” diyen Premier DC Data Merkezi İdare Konseyi Danışmanı Sadi Abalı, kelamlarına şöyle devam etti: “DE-CIX, sağladığı altyapı ve hizmetlerle Türkiye üzere Avrupa’nın merkezinde yer almayan ülkeler için çok değerli olan bir boşluğu dolduruyor ve Avrupa, Amerika ve Asya’ya işletmelerin daha yakın olmaları için bir geçit noktası sağlıyor. Verdikleri hizmetlerle yalnızca yurt dışı trafiğinin sağlıklı hale getirilmesine değil birebir vakitte yurt içi trafik değişiminin de sağlıklı olmasına hizmet ediyor. Premier DC Bilgi Merkezi, işletmelerin muhtaçlık duydukları bilgi teknolojisi hizmetlerini en geniş kapsamlı halde sunmayı hedefleyen bir bilgi merkezi ve bulut hizmetleri sağlayıcısıdır. Bu yıl içerisinde duyurduğumuz Openstack-KVM tabanlı bulut hizmetleri platformu ile yönetilen data tabanı güvenliği ve uyumluluğu idaresi üzere hizmetlerden sonra seriye DE-CIX ile başlatılan iş birliğiyle sunduğumuz GlobePEER ve DirectCLOUD hizmetleriyle devam ediyoruz. Önümüzdeki aylarda yeni diğer hizmetleri de duyurmaya devam edeceğiz.”

Sadi Abalı; davet merkezleri, online oyun şirketleri ve uygulamalarının bir kısmını yurt dışında tutmak zorunda olan küresel şirketlerin DE-CIX ile birlikte sağladıkları hizmetlere çok muhtaçlık duyduklarını da belirterek iş birliklerinden ötürü DE-CIX’e ve dayanakları için Bölge Yöneticisi Bülent Şen’e müteşekkir olduklarını ekledi.