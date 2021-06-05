PRİDA İletişim Ödülleri’nde “Veri Kullanımı” ödülü Otokoç Otomotiv’in

Otokoç Otomotiv bünyesinde faaliyet gösteren ve dünyanın en büyük araç kiralama markaları ortasında yer alan Avis ve Budget, yeni kuşak bağlantı modelleri olan DCO ve Local Campaign ile PRİDA Bağlantı Mükafatları 2021’de “Veri Kullanımı” alanında mükafata layık görüldü.

Otokoç Otomotiv, Bağlantı Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA) tarafından düzenlenen PRİDA Bağlantı Mükafatları 2021’de Avis ve Budget markaları ile “Stratejik İletişim” kategorisi “Veri Kullanımı” alanında mükafata layık görüldü. Bu yıl dördüncü kere düzenlenen tertipte Avis ve Budget, yeni kuşak bağlantı modelleri olan DCO ve Local Campaign ile ödül aldı. Otokoç Otomotiv çatısı altında hizmet veren ve dünyanın en büyük araç kiralama markaları ortasında yer alan Avis ve Budget’ın Türkiye’de en düzgün müşteri tecrübesi ve memnuniyetini yaşatmak maksadıyla yenilikçi uygulamalara imza attığını belirten Otokoç Otomotiv Pazarlama Müdürü Esra Arslanbaş Kaynak; “İletişimin gücüne inanıyoruz. “Veri Kullanımı” alanında ödül aldığımız DCO & Local Campaign; Avis ve Budget markalarımızın daima yeni ve yeni bağlantı modelleri kullanmak hedefiyle, gaye kitlesine uygun, data optimizasyonu yapılabilen ve gerçek vakitli kampanyalar oluşturma maksadından ortaya çıktı. Bu alanda yaptığımız çalışmaların takdir görmesinden büyük memnunluk duyuyoruz. İDA’ya tertip ve ekosisteme katkıları için çok teşekkür ederiz.” dedi.

Amaç kitleye özel hedefleme ve kreatif çalışmalar ile müşteri memnuniyeti artırıldı

Mahallî kampanya kurgularıyla Avis ve Budget için vitrinlerinin daha fazla iş yapmasını sağlamak ve Türkiye’nin birçok yerinde hizmet veren ofislerine fizikî mağaza trafiği çekmek hedeflendi. DCO kampanyalarında ise gaye kitle, araç modeli, araç görünümü, CTA ve banner boyutu bazında Avis ve Budget için başka farklı testler gerçekleştirildi. Bu çalışmalarla kullanıcıların araç kiralarken hangi değişkenleri dikkate aldıkları, hangi durumlarda aksiyona geçtikleri, trafik oranları ve araç kiralama süreçleri ölçüldü. Lokal kampanya tarafında ise Avis ve Budget’ın tüm ofisleri GMB platformuna kaydedildi. Akabinde bu modele uygun kreatifler hazırlandı, erişim tıklama, telefon aramaları ve yol tanımı alma üzere metrikler ölçümlendi.

Sayılarla Uygulama Sonuçları;

Avis Local Campaign: 85M erişim, 5.5K mağaza ziyareti, 37K arama, 87K yol tanımı ve 4.6K web sitesi ziyareti

Budget Local campaign: 56M erişim, 1.6K mağaza ziyareti, 12.6K arama, 66.4K yol tanımı ve 2.6K web sitesi ziyareti

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı