Prof. Dr. Gökhan Özertan’dan iklim değişikliğiyle ilgili uyarı: “30 yıl içinde kayısıda yüzde 40, fındıkta yüzde 20 verim kaybı yaşanabilir”

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Özertan, gelecek 30 yılda iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle tahıllar, fındık, kayısı ve üzüm gibi Türkiye’nin önde gelen tarım ürünlerinde büyük oranlarda verim düşüşü yaşanacağı konusunda uyarıyor. Bilim insanı kapsamlı verilerin toplanarak, vakit kaybetmeden tarımda iklim değişikliği eylem programının ortaya konulması gerektiğini de söylüyor.

Tarım sektöründe inovatif çalışmalarıyla tanınan Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Yenilikçi Tarım ve Gıda İşletmeciliği Platformu (Boun Tarım) Kurucularından Prof. Dr. Gökhan Özertan, 2050’ye gelindiğinde fındıkta yüzde 10, üzümde yüzde 20 ve kayısı da ise verimin yüzde 40’a kadar gerileyeceğini belirtiyor. İklim değişikliğinin Türkiye’de tahıl ürünleri de dâhil ciddi verim kayıplarına yol açacağını vurgulayan Prof. Dr. Özertan, kapsamlı veriye dayalı eylem planın vakit kaybetmeden hazırlanması ve buna yönelik olarak harekete geçilmesi konusunda uyarıda bulunuyor. Bilim insanı iklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkilerini şöyle anlatıyor:

“GELECEK 30 YILDA TÜRKİYE’Yİ TARIMDA ZOR GÜNLER BEKLİYOR”

Hazırladığımız “TÜSİAD Tarım ve Gıda 2020 Sürdürülebilir Büyüme Bağlamında Tarım ve Gıda Sektörünün Analizi Raporu”nda yer alan bulgulara göre Türkiye’de belli başlı tarım ürünlerinde 2020-2050 yılları arasında ciddi verim kayıpları olacağı öngörülüyor. Fındıkta bu oran yüzde 10’u bulurken, en ciddi etkilenen bölge Doğu Karadeniz olacak. Üzümde yüzde 20’lik bir kaybın yaşanacağı görülüyor. Malatya çevresinde yetişen ve bölgenin ekonomisinde çok büyük bir yer tutan kayısı da ise verim yüzde 40’lara varan oranda düşecek. Henüz Türkiye için verimiz olmasa da dünyada yapılan çalışmalara baktığımızda buğday, arpa gibi tahıl ürünlerinde de bölgesel olarak yüzde 20 ila yüzde 50 arasında verim düşüşü ortaya çıkacağı belirtiliyor. Bu kayıpların yaşanmasında en önemli etki iklim değişikliğine bağlı artan sıcaklıklar ve değişen yağış rejimleri. Bu durum bazı bölgelerde daha önce yetişmeyen tarım ürünlerin üretilebilmesini mümkün kılarken, bazı yerlerde de bunu imkânsız hale getirecek. Yani gelecek 30 yılda tüm dünya ile birlikte Türkiye’yi de tarımda zor günler bekliyor.”

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TARIM EYLEM PLANI BİR AN ÖNCE HAZIRLANIP HAYATA GEÇMELİ”

Türkiye tarımı göz ardı edebilecek bir ülke değil. Bugün dünyanın önde gelen tarım ürünlerinin büyük kısmında ilk 10 üretici arasında yer alıyoruz. Hem gelecekte gıda açısından büyük sorunlar yaşamamak hem de ekonomik kayıpların önüne geçmek için tarımda iklim değişikliği eylem planının bir an önce hazırlaması gerekiyor. Bunun yapılması için çok geniş ve kapsamlı veriler toplanmalı. Çünkü tarım oldukça karmaşık bir sektör ve iklim değişikliğinde bir yol haritası belirlemek için iyi bir plana ihtiyaç var. Bugün resmi ve özel bazı kurumlar çeşitli veriler toplayarak, bunları zaman zaman raporlar halinde sunuyor. Ancak bunun daha da ötesine geçerek tüm Türkiye için kapsamlı bir iklim değişikliği eylem programı ortaya konmalı. Ardından uygulanması için tüm paydaşların verecekleri sözleri tutması ve bunun da takip edilmesi gerekiyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı