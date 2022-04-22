Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç; “Büyünün her türlüsü haramdır”

SİMGE FISTIKOĞLU’NUN PROF. DR. MAHMUT EROL KILIÇ İLE

SOHBETİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜ YAYINLANDI.

“Büyünün her türlüsü haramdır”

“Büyü yapan da, yaptıran da günahkardır”

Simge Fıstıkoğlu, “Anlamlı Sorular”ına konuk olan Akademisyen Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç ile sohbetin ikinci bölümünde, beden ve ruh arasındaki ilişki, büyü yapmanın/yaptırmanın sakıncaları ve egoyu konusu konuştu.

“Büyünün her türlüsü haramdır, günahtır” diyen Prof.Dr.Mahmud Erol Kılıç, astrolojiye de değindi; “astroloji diye bir ilim vardır, ancak kadere müdahale etmek günahtır” dedi. Prof. Kılıç’ın “tasavvuf ve benlik ilişkisini anlattığı yayında, “ben varım” diyen insanın aslında yok olacağını, “ben yokum” idrakinde olanların ise gerçekten var olacağını belirtti.

Prof.Dr.Mahmud Erol Kılıç’ın yaratılış, evren, tasavvuf, büyü gibi üzerine çok kafa yorulan konulara dair anlatımını ilgiyle izleyeceğiniz bu sohbeti Simge Fıstıkoğlu’nun youtube kanalında izleyebilirsiniz.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı