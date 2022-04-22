Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç; “Büyünün her türlüsü haramdır”

Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç; “Büyünün her türlüsü haramdır”

 SİMGE FISTIKOĞLU’NUN PROF. DR. MAHMUT EROL KILIÇ İLE SOHBETİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜ YAYINLANDI. "Büyünün her
Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 22 Nisan 2022 5 Görüntüleme

Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç; “Büyünün her türlüsü haramdır”

Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç; “Büyünün her türlüsü haramdır”

SİMGE FISTIKOĞLU’NUN PROF. DR. MAHMUT EROL KILIÇ İLE

SOHBETİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜ YAYINLANDI.

“Büyünün her türlüsü haramdır”

“Büyü yapan da, yaptıran da günahkardır”

Simge Fıstıkoğlu, “Anlamlı Sorular”ına konuk olan Akademisyen Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç ile sohbetin ikinci bölümünde, beden ve ruh arasındaki ilişki, büyü yapmanın/yaptırmanın sakıncaları ve egoyu konusu konuştu.

“Büyünün her türlüsü haramdır, günahtır” diyen Prof.Dr.Mahmud Erol Kılıç, astrolojiye de değindi; “astroloji diye bir ilim vardır, ancak kadere müdahale etmek günahtır” dedi. Prof. Kılıç’ın “tasavvuf ve benlik ilişkisini anlattığı yayında, “ben varım” diyen insanın aslında yok olacağını, “ben yokum” idrakinde olanların ise gerçekten var olacağını belirtti.

Prof.Dr.Mahmud Erol Kılıç’ın yaratılış, evren, tasavvuf, büyü gibi üzerine çok kafa yorulan konulara dair anlatımını ilgiyle izleyeceğiniz bu sohbeti Simge Fıstıkoğlu’nun youtube kanalında izleyebilirsiniz.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Van Büyükşehir’in Alacağı 33 Daimi İşçinin İsimleri Belli Oldu

Van Büyükşehir’in Alacağı 33 Daimi İşçinin İsimleri Belli Oldu