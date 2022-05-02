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Ana Sayfa Sağlık 2 Mayıs 2022 17 Görüntüleme

Prof. Dr. Meltem Işıkgöz Taşbakan’dan dikkat çeken açıklama

Prof. Dr. Meltem Işıkgöz Taşbakan’dan dikkat çeken açıklama

Ege Üniversitesi Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji anabilim dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Meltem Işıkgöz Taşbakan, 16 yaş altı çocuklarda görülen hepatit hakkında konuştu.

İngiltere’de 2022 yılında başta olmak üzere 11 ülkede 16 yaş altında çocuklarda görülen hepatit olguları ‘’yeni bir salgın başlangıcı mı?’’ şeklinde dikkat çekti.

Açıklama yapan Ege Üniversitesi Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji anabilim dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Meltem Işıkgöz Taşbakan, “Bugüne kadar 180 civarında olgu bildirilen bu durumda 17 çocuğa karaciğer nakli yapılmamış bir çocuk kaybedilmiştir. Diğer nakil nedenlerine göre daha yüksek oranda nakil gerekliliği olmuştur. En sık görülen belirtiler sarılık, karın ağrısı, halsizlik, kusma ve ishaldir. Önceden herhangi bir sağlık problemi olmayan bu olgularda ki risk faktörleri henüz netlik kazanmamıştır. COVID-19 pandemisi döneminde ortaya çıkan bu olgular COVID-19 hastalığı ve/veya aşısı ile ilişkilendirildiğinde herhangi bir ilişki saptanmamıştır. Akut viral hepatite neden olan yaygın virüsler (hepatit virüsleri A, B, C, D ve E) bu vakaların hiçbirinde tespit edilmemiştir. Hastaların 74 ‘ünde Adenovirus tespit edilmiştir. Dünya sağlık örgütünün son yaptığı açıklamalarda aspergillus aflatoksininin neden olabileceği üzerinde durulmaktadır. Ülkemizde şu ana kadar bildirilen bir olgu bulunmamaktadır. Korunmada el yıkama, solunum izolasyonu ve paketli gıdalardan uzak durulması önerilmektedir. Ancak kesin etkenin saptanması, tanı ve korunma için ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç vardır” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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