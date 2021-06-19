Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Sınav kaygısı normal, kaygının kontrol edilemez sınırda olması sorundur”

Üniversite adaylarının heyecanla beklediği YKS’ye çok az bir vakit kaldı. İmtihan telaşı yaşamanın son derece olağan ve doğal bir durum olduğunu belirten Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Böyle durumlarda herkes bir tasa hisseder ancak bu doğaldır. Derdin denetim edilemez sonlarda olması sıkıntıdır.” ihtarında bulundu.

Üniversite adaylarının heyecanla beklediği YKS’ye çok az bir vakit kaldı. YKS’nin TYT oturumu 26 Haziran’da, AYT ve YDT oturumları ise 27 Haziran’da yapılacak. İmtihan derdi yaşamanın son derece olağan ve doğal bir durum olduğunu belirten Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Böyle durumlarda herkes bir korku hisseder lakin bu doğaldır. Korkunun denetim edilemez hudutlarda olması meseledir.” ikazında bulundu. İmtihana 24 saat kala artık imtihan kanısından uzaklaşılması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Arkadaşlarıyla bir ortaya gelsinler ancak sakın imtihan konuşmasınlar. Zira beyni dinlendirmek gereklidir.” dedi.

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde düzenlenecek YKS 2021 öncesinde adaylara imtihan gerilimi ve telaşla başa çıkmada tavsiyelerde bulundu.

Telaşın olması olağan, denetim edilememesi sıkıntıdır

İmtihan derdi yaşamanın son derece olağan ve doğal bir durum olduğunu belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Zira imtihan belirli bir performans ve muhakkak bir emek birikimini gerektiren, sonuçta öğrencide hesap verebileceği hissini yaşatan bir durumdur. Bu türlü durumlarda herkes bir dert hisseder ancak bu doğaldır. Telaşın denetim edilemez sonlarda olması problemdir. Denetim edilebilen tasa, beynimizin ön bölgesindeki damarları genişletiyor ve dikkati arttırıyor, öğrenmeyi hızlandırıyor. Dertsiz, gamsız beşerler hiçbir şey öğrenemezler. Zira az ölçüde dert gerekiyor.” diye konuştu.

Bisikletin gitmesi için bir tempo gerekiyor

“Hayat yolunda ilerlemek bisiklet kullanmak gibidir” diyen Tarhan, “Devamlı bir tempo gerekiyor. Çok tempo takla attırır, temposuz olmak ise bisikleti devirir. Bunun için imtihanda hiç dert olmasın diye bir beklenti gerçekçi değil lakin bu tasayı denetim edebiliyor muyum, edemiyor muyum değerli olan bu. Bisikletimi yeterli tempoyla, hakikat gayeye yönelik kullanıyor muyum? Kullanmıyor muyum? Bunun için bisikleti güzel kullanabilmesi için insanın bisiklete bindiği vakit amacının aşikâr olması gereklidir. Yoksa rastgele giderse önüne gelen olaylardan etkilenir.” diye konuştu.

İmtihana yüklenen mana tasa artırıyor

Kişi için maksadın çok değerli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Orta, uzun, kısa vadeli amaç belirlemek kıymetlidir. Artık imtihanda da korku arttıran, sınavdaki denetim hissini bozan en kıymetli şey imtihana yüklenen manadır. Birtakım şahıslar imtihana o denli bir mana yüklüyor ki güya vefat kalım sorunu, hayat memat problemi üzere şayet bu imtihanı başaramazsam hayatımın sonu gelecek üzere bir telaş, mana yüklüyorlar yahut farkında olmadan etraf ve aile yüklüyor. Aile devamlı ‘Çalıştın mı oğlum? Nasıldı bugün? Düzgün gidiyor mu?’ üzere bu türlü yahut onu rahatlatmak için ‘Takma kafana sen kıymetlisin, imtihan kıymetli değil’ diyor kimileri. Çocukta sorumluluk duygusu varsa o dert daha da artıyor.” dedi.

İmtihanın hayat yolunda ilerlerken karşımıza çıkan muvaffakiyet basamaklarından biri olduğunu kaydeden Tarhan, “Bu basamaklardan birinde başarısız olursanız daha sonra tekrar kurtarma bahtı var.

Sonucu düşünmek yerine yol haritasına odaklanılmalı

İmtihanın korkuya dönüşmesinin sebeplerinden bir adedinin de sonuç odaklı hareket etmek olduğunu kaydeden Tarhan, “Hâlbuki süreç odaklı hareket etmek gerekiyor. Sonuç odaklı niyette ‘Kazanacak mıyım yoksa kazanamayacak mıyım? Ya kazanamazsam? Mahcup olacağım, rezil olacağım. Kimsenin yüzüne bakamayacağım, utanç hissedeceğim’ formunda hisler ortaya çıkar. Meğer sürece odaklanmak gerekir. ‘Benim şu vakitte imtihanım var, o vakte kadar günde 100 tane soru çözeceğim. Şu bahisleri tekrar edeceğim’ diyerek yol haritası çizmeli ve sonucu düşünmemeli. Yol haritasını düşünmelidir. Vizyon sözünün Türkçe’ de hoş bir karşılığı vardır: İnsanın olabileceği şeyleri hayal etmesi. Misyon da yapabileceği şeyleri gerçekleştirme gayesidir. Ekseriyetle bu imtihanda vizyon ve misyon karışımı oluyor. Bir insanın olabileceği şeyleri hayal ediyor.” dedi.

Mevlana’nın pergel örneğini hatırlatan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Mevlana ‘Bir ayağın yerde, gerçekte olsun, öteki ayağın hayal dünyasında olsun’ diyor. Bu dengeyi kurabilmek kıymetli. İmtihanlar öğrencilere bunu öğretiyor. Hayatı öğretiyor. Hayal kurmanın da kendi içerisinde bir istikrarı ve sistemi var. İnsanoğlu onu öğreniyor. Okulla ilgili, hayatla ilgili hayaller kursunlar fakat kesinlikle pergel örneğini unutmasınlar. Bir ayakları hayatın gerçeklerinde olsun, bir ayağı hayallerinde olsun.” dedi.

Sorumluluk sahibi olan ile olmayana farklı davranmalı…

İmtihan derdini azaltmada ebeveynlere de misyonlar düştüğünü belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Anne ve babalar da şuna dikkat etsinler: Bir gençte sorumluluk duygusu varsa farklı yaklaşılır, sorumluluk duygusu yoksa farklı yaklaşılır. Çocukta sorumluluk duygusu varsa çocuk aslında çalışıyor ve korkulu. İmtihan telaşının belirtileri yalnızca telaş, heyecan değildir. Fizikî belirtileri de vardır. Kalp çarpar, eli titrer. İmtihan kapısında sık sık tuvalete gidilebilir. Beyin o vakit gerilim hormonu salgılıyor. Oksitosin, vazopressin üzere gerilim hormonu salgılıyor. O gerilim hormonu az ölçüdeyken dikkati arttırır. Fazla ölçüde olması ise denetim hissini kaybettirip paniğe yol açar. Anne babanın serinkanlı bir formda çocuğun yanında olması kafidir. ‘Ben senin yanındayım, sen elinden gelen her şeyi yaptın. Biz senin arkandayız’ hissini çocuğa vermeleri kafidir.

İmtihanın önündeki en değerli mahzurun şu anda akıllı telefonlar olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Gençler ders çalışırken kol aralığından uzak tutsunlar. Yakın olursa çabucak dikkatini çeler zira mıknatıs üzere çeker. Bu tip aygıtlar bu vaktin gerçeğidir. O halde bunları yok saymak yerine gençler onların öznesi olacak, onları maksadına yönelik kullanacak ancak maksadı varsa kullanır. Onun için gençlere emelinizi hatırlayın diyoruz.” dedi.

24 saat kala imtihan düşünülmemeli

İmtihana 24 saat kala artık imtihan fikrinden uzaklaşılması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Arkadaşlarıyla bir ortaya gelsinler lakin sakın imtihan konuşmasınlar. Zira beyni dinlendirmek gereklidir. İmtihan sabahı konutta kesinlikle kahvaltı yapsınlar. Yanlarına mümkünse sağlıklı bir atıştırmalık alsınlar. Uzun mühlet dikkat bir yere verilince kan şekeri düşebiliyor. Bu da dikkat dağılmasına yol açabiliyor. Tatlı bir şey alırlarsa çabucak beynin ön bölgesinde dopaminler canlanır, dikkati daha çok arttırır. İmtihandan evvel elimden geleni yaptım diyerek kendilerini rahatlatmaya çalışabilirler.” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı