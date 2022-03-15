Prof. Dr. Rıza Savaş, “Kuran-ı Kerim pozitif ayrımcılık yaparak kadının elinden tuttu”

Ege Üniversitesi Birgivi İslami İlimler Fakültesi tarafından “Kadın ve İslam” konulu konferans düzenlendi. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanat Bölümü İslam Bilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Rıza Savaş, kadının İslamiyet’teki yeri ve öneminden bahsetti.

Kuran-ı Kerim’in kadınlara eğitim öğretim hakkı sağladığını belirten Prof. Dr. Savaş, “İslamiyet eğitimde kadın erkek ayrımı yapmaz. Kuran herkese eğitim öğretim hakkı tanımaktadır” diye konuştu. Kadının asker olamayacağı konusunda da çok tartışmalar olduğunu ifade eden Prof. Dr. Savaş,“Kadın askerde olabilir, dinde böyle bir yasak yoktur. Hz. Peygamber devrinde Huneyn Savaşında kadınlarda savaşmıştır. Peygamberimizde bu konuda herhangi bir kısıtlamadan bahsetmemiştir. Bir kadın ne yapmak istiyorsa ne olmak istiyorsa kendi hür iradesiyle yapabilir. Kuran bunu savunur, hiçbir engel yoktur. Hala kadınların okutulmasına gerek olmadığını düşünen İslami toplumlar vardır. Örneğin, Afganistan da kadınların evden çıkması yasaktır. Bu anlayışlar kesinlikle doğru değildir.Hz. Peygamber vefat ettikten sonra İslami en iyi bilen Hz.Ayşe’ydi. Hz. Ayşe’nin 80 kadar kız, 200’ün üzerinde erkek öğrencisi olmuştur. Hz. Ayşe ayrıca sadece ilahiyat eğitimi almamıştır. Herkes ilahiyat eğitimi de almak zorunda değildir. Bir insanın yeteneği neyse onu almalıdır. Önemli olan kadının kendisini geliştirmesidir” dedi.

“Kadının seçme ve seçilme hakkı vardı”

Kuran-ı Kerim’in kadınlar için sosyal hayata ve siyasete katılımı desteklediğini dile getiren Prof. Dr. Savaş, “Kadınların sosyal hayatta olması, İslam’ın öngördüğü bir olgudur. Kadın çarşıda pazarda, çalışma hayatında, ibadetlerde, bayram namazlarında, cuma namazlarında hep erkeğin yanındadır. Kuran-ı Kerim bu noktada hiçbir ayrım yapmamıştır. Cuma namazı sadece erkeklere değil aynı zamanda kadınlara da farzdır. Hz. Peygamber devrinde kadınlar cuma namazına da bayram namazına da yatsı, sabah namazına da gidiyordu, yani kadınlar toplumun içindeydiler. Siyaset yönünden bakınca da kadının İslamiyet’te seçme ve seçilme hakkı vardır. Erkeğin siyasi alanda hangi hakları varsa kadının da o hakları vardır. Kuran-ı Kerim Yemen de bir kadın hükümdardan söz eder. Kadın parlamentosu, istişaresi anlatılır ve övülür” diye konuştu.

“Kadın ve erkek eşittir”

İslam’ın kadınla ilgili getirdiği en önemli konulardan birisinin de aile hayatında kadına sağladığı haklar olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Savaş, “Aile hayatında kadın erkeğe erkekte kadına ezdirilmez. Herkes yerini bilmeli ve durmalı. Kadında erkekte aynı eşit haklara sahip olup aralarında fark gözetilemez. Bu, Kuran-ı Kerim’in ayetlerini okuduğumuz zaman Hz. Peygamberin hayatındaki örneklere baktığımızda da böyledir” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı