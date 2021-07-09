Prof. Dr. Selçuk Şirin çocuklar ve aileleriyle D&R mağazasında buluşuyor

Kültür, sanat ve cümbüş dünyası D&R, kitapseverleri sevdikleri yazarlarla mağazalarında buluşturmaya kaldığı yerden devam ediyor. Eğitimci muharrir Selçuk Hoş, Derya Tatlı ile birlikte hazırladığı “Selçuk Tatlı Okul Öncesi Eğitim Seti” kitaplarını D&R’da çocuklar ve aileleri için imzalıyor. 26 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek aktifliğe D&R Suadiye mağazası mesken sahipliği yapacak. Toplumsal uzaklık kurallarına uygun olarak gerçekleşecek imza günü, saat 17.00’de başlayacak.

Herkes için bir keşif dünyası sunan D&R’ın çok özlenen, sevilen muharrirleri okurlarıyla mağazalarda bir ortaya getiren imza günleri kaldığı yerden devam ediyor. D&R, olağanlaşma periyoduna girilmesiyle birlikte imza günlerini tekrar mağazalarına taşıyor. Prof. Dr. Selçuk Tatlı,her biri farklı kazanımlara yönelik tasarlanan kitaplardan oluşan “Selçuk Sevecen Okul Öncesi Eğitim Seti”ni D&R Suadiye mağazasında imzalıyor. İmza günü aktifliği, 26 Haziran Cumartesi günü saat 17.00’de, toplumsal aralık kurallarına uygun halde gerçekleştirilecek.

Selçuk Tatlı Okul Öncesi Eğitim Seti hakkında

Prof. Dr. Selçuk Sevimli ve Derya Sevimli tarafından hazırlanan ve beş kitaptan oluşan Selçuk Sevimli Okul Öncesi Eğitim Seti’ndeki her kitap, ilköğretime hazırlık için önerilen farklı maharet alanlarını temel alıyor ve çocukların bu hünerleri “yaparak öğrenme”lerini hedefleyen uygulamalar içeriyor. 3-5 yaş ortası çocukların okul olgunluğunu destekleyen kitapların her birinde farklı kazanımlar hedefleniyor.

Her biri farklı bilişsel ve fizikî süreçlere dayalı aktiviteler içeren seri, küçük ve büyük kas gelişimini desteklerken hem görsel algı hem de sorun çözme hünerlerini geliştirici formatta hazırlandı. Bu sayede çocukların şimdi okula başlamadan zihinsel, bilişsel ve fizikî gelişimini desteklemeyi ve geliştirmeyi amaçlayan seride şu kitaplar bulunuyor:

1.Kitap: Oynadıklarım

Oyun, Deney, Sudoku, Boyama, Mantık, Kodlama

2. Kitap: Yaptıklarım

Oyun, Deney, Müzik, Boyama, Mantık, Bilim

3. Kitap: Çözdüklerim

Haller, Renkler, Yerler, Yerler, Zıtlıklar, Taraflar, Ölçekler, Sayılar, Büyük, Küçük

4. Kitap: Araştırdıklarım

Bilim, Deney, Tasarım, İcat Yapma, Çizim, Tabiat

5. Kitap: Anladıklarım

Ses Farkındalığı, Hikaye, Oyun, Mantık, Kıymetler, Bilmece, Sesler Oyunu

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı