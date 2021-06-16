Profesyonel hava temizleme sektörü 2021’de 2 kat büyüyecek

35 yıldır endüstriyel tesislerin toz, gaz ve duman sorunlarına yönelik tahliller üreten Bomaksan’ın Genel Müdürü R. Bora Boysan, bölümün büyüme sayılarını kıymetlendirerek, gelecek amaç ve beklentilerini paylaştı. Bölümün 2020 yılında pandemiyle birlikte; ticari ve kamusal alanların iç ortam hava kalitesi düzgünleştirme bölümünün Türkiye’de ve dünyada çok kıymetli bir büyüklüğe ulaştığını ve globalde konut tipi hava temizleme aygıtlarıyla 10 milyar dolarlık iktisada ulaştığını lisana getiren Boysan, devam eden pandemiyle birlikte kesimin büyümesini sürdüreceğini, Ar-Ge çalışmaları, yeni eserler ve ihracat sayılarıyla Bomaksan’ın da bu büyümenin içinde olacağını aktardı.

2020 yılında yüzde 100 büyüdü

Ar-Ge çalışmaları doğrultusunda yeni kuşak filtrasyon teknolojili pak hava dolabı BOA AIR’i geliştirdiklerini ve 4 ay üzere kısa müddette 10 ülkeye 1,5 milyon Euro’luk ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Bomaksan Genel Müdürü R. Bora Boysan, “Bomaksan olarak bir evvelki yıla oranla yüzde 100 büyüdük. 2020 yılında elde ettiğimiz büyümemizi güçlü Ar-Ge’mize ve gereksinimlerin odağında ürettiğimiz pak hava dolabı teknolojilerimize borçluyuz ayrıyeten büyümemizde pandemiyle birlikte pak hava dolaplarına artan talep de tesirli oldu. 2021 yılında şirket büyümemizi sürdürerek kesimin büyümesine olan katkımızı da sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Segmentin yurt dışı satışlarımızdaki oranı yüzde 50 oldu”

“İnsanların hayatına bedel kattığımız eserlerimizle gerek yurt içinde gerek yurt dışında epeyce başarılı sayılara imza attık” diyen Boysan, “Havalandırma virüs ve bakterilere karşı en güzel tedbirlerden biri. Bilhassa pencere açmanın mümkün olmadığı plazalarda yahut hava kirliliğinin yüksek olduğu bölgelerde en âlâ tahlil hava temizleme aygıtları. Profesyonel hava temizleme aygıtlarına tüm dünyanın muhtaçlığının daha da arttığı bu devirde, profesyonel hava temizleme segmentinin yurt dışı satışlarımızdaki oranı yüzde 50 oldu. Her geçen gün ciromuzda artan hissesi ile Ar-Ge yatırımlarımızı devam ettirmeyi hedefliyoruz’’ dedi.

İhracatın cirodaki hissesi 2021’de yüzde 75 olacak

Almanya, İsrail, Benelux ülkeleri, Slovenya, Romanya, Ukrayna ve Libya üzere ülkeler olmak üzere hali hazırda 19 ülkeye ihracatlarının bulunduğunu belirten Boysan; “AB Ülkeleri, Rusya, Türki Cumhuriyetler ve ABD üzere ülkeleri de ihracat ağımıza katmayı, 2020 yılında ciromuzun yüzde 70’ini karşıladığımız ihracat hissemizi, 2021 yılında yeni fabrika yatırımımızla birlikte yüzde 75’lere çıkarmayı amaçlıyoruz” dedi.

Cirodaki Ar-Ge hissesi yıl sonunda yüzde 50 artacak

Boysan sözlerini şöyle tamamladı; “Elde ettiğimiz başarılı satış sayıları ve amaçlarımızın yanı sıra insan hayatına paha katan ve insanları virüsten koruyan bir teknolojiye hayat vermiş olmaktan memnunluk duyuyoruz. Bu doğrultuda Ar-Ge yatırımlarımızı da her geçen gün artırıyoruz. Ar-Ge’nin ciromuzdaki hissesini her geçen gün büyütüyoruz. Bu oranı da yüzde 40 artırarak yıl sonunda yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Hibya Haber Ajansı