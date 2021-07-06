Progesteron hormonu desteği ile sağlıklı hamilelik ve doğum

Düşük yapan gebelere sağlıklı doğum bahtını arttırmak için progesteron hormonu desteği

Gebelik oluşumunda ve sürdürülmesinde değerli bir rol oynayan progesteron hormonu, olağandan az salgılandığı durumda hamile kalmakla ilgili meseleler oluşturabilir. Bedende gereğince progesteron bulunmadığında, rahim duvarı hamileliğe hazırlanacak formda kalınlaşamaz ve döllenme gerçekleşse bile, oluşan embriyo rahim duvarına tutunamayacağı için hamilelik gerçekleşemez. İşte bu durumda anne adayının doktor denetiminde progesteron hormonu desteği alması hamileliğin sağlıklı bir halde gelişmesine takviye verecektir.

Bilhassa daha evvelki hamileliklerinde düşük yapan anne adaylarının sağlıklı bir doğum ve hatta lohusalık sürecini dayanaklar.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Bayan Hastalıkları ve Doğum Kısmından Dr Öğretim Üyesi Şefik Gökçe, gebelik devrinde en gerekli olan hormonlardan biri olan progesteronun yararlarını anlattı.

Progesteron hormonun vazifeleri şunlardır:

Döl yatağının gebeliğe hazırlanmasına yardımcı olur.

Rahim kasların kasılmasına sebep olan oksitosinin hassaslığını azaltmayı sağlar. Böylelikle gebelik devrinde düşük yapma ihtimali en aza inmiş olur.

Progesteron hormonu gebeliğin başından sonuna kadar bebek ve anne için muhafaza sağlar.

Progesteron hormonu düşük yapma riskini en aza indirerek gebeliğin daima bir hale gelmesine yardımcı olur.

Progesteron tıpkı vakitte göğüs gelişimi ve emzirme için de gereklidir.

Östrojen ve progesteron hormonları, adet döngüsünün ve doğurganlığın devamı için birlikte çalışan iki değerli cinsiyet hormonudur. Progesteron hormonunun düşük olması halinde östrojen daha baskın hale gelebilir ve östrojenik belirtilerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Kilo alımı, cinsel istekte azalma, ruh hali değişimleri ve depresyon, adet öncesi sendromu (PMS), sistemsiz adet döngüsü, çok ağır kanamalar, göğüslerde hassasiyet ve fibrokistik yapılar, miyomlar, safra kesesi meseleleri yaşanabilir.

Gebelik oluşumunda ve sürdürülmesinde kıymetli bir rol oynayan progesteron hormonu, olağandan az salgılandığı durumda hamile kalmakla ilgili sıkıntılar oluşturabilir. Bedende gereğince progesteron bulunmadığında, rahim duvarı hamileliğe hazırlanacak halde kalınlaşamaz ve döllenme gerçekleşse bile, oluşan embriyo rahim duvarına tutunamayacağı için hamilelik gerçekleşemez.

Daha evvel düşük yapmış gebe bayanların progesteron desteği alması, bebek sahibi olma bahtlarını artırabilir. Bilhassa tekrarlayan düşüklere neden olan rahim ağzı yetmezliğinde ve luteal faz yetmezliğinde progesteron dayanak tedavisinin olumlu tesirlerini görmekteyiz. Korpus luteum yetmezliği olarak da isimlendirilen luteal faz yetmezliğinde, yumurtlamadan sonraki periyotta yumurtalıklarda oluşan ve korpus luteum olarak isimlendirilen sarı kistik yapı progesteron salgılar. Korpus luteum gebeliğin birinci 7-10 haftası boyunca plasenta gelişene dek bebeğin beslenmesini ve tutunmasını sağlar. Korpus luteumun işlevlerinin kâfi olup olmadığına karar vermek için endometrial biyopsi ile rahmin iç katmanından bir kesim alınarak patolojik olarak incelenir. Bu süreç adet siklusunun 25-27. günleri ortasında yapılır. Ayrıyeten adet devrinin 14. gününde alınan kan örneğinde progesteron hormonunun seviyesi tespit edilir. Korpus luteumun oluşması beyindeki bezlerden salınan ve gonodotropinler olarak isimlendirilen hormonlara bağlıdır. Gerilim ve ruhsal faktörler bu hormonların salınmasını tesirler. Ayrıyeten prolaktin olarak isimlendirilen ve göğüslerde süt üretilmesinden sorumlu olan hormonun olağandan yüksek seviyelerde olması da korpus luteum oluşumunu olumsuz tesirler.

Korpus luteum yetmezliğinin tedavisinde maksat eksik olan progesteronu kâfi seviyeye çıkarmaktır. Gebelik oluşmadan progesteron kullanımına başlanması ve gebeliğin 12. haftasına kadar devam edilmesi önerilir. Gebelik beklenilen ay adet siklusunun 14. günü progesteron kullanmaya başlanması gerekir. Progesteron vajinal, oral (ağız) yahut enjeksiyon yolu ile kullanılabilir.

Menstrual siklusun son iki haftasında progesteron seviyesi düşük olan, yumurtlama sonrasında beden ısısında artış izlenemeyen, adet siklusları sistemsiz olan anne adayları progesteron tedavisinden fayda görebilirler.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı