Ege Gübre’de genel kurul tescili

Ege Gübre’de genel kurul tescili

 Ege Gübre Sanayii A.Ş'nin genel şura kararları tescil edildi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapıl
Ana Sayfa Ekonomi 30 Mayıs 2021 9 Görüntüleme

Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama A.Ş hisselerinin devri

Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama A.Ş hisselerinin devri

Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama A.Ş paylarının periyoduna ait bilgilendirme yapıldı.
 
Beğenilen Teşebbüs Sermayesi Yatırım Paydaşlığı A.Ş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Şirketimiz tarafından KAP’a yapılan 29.04.2021 tarihli özel durum açıklamasında, dolaylı bağlı iştiraklerimizden Polinas Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama A.Ş’de sahip olduğu %95 oranındaki hisselerin tamamının, şirketin %100 hisselerine karşılık gelen 120 milyon avro işletme pahası üzerinden Constantia Flexibles International GMBH’ye satışına karar verilmiş olduğu ve bu kapsamda alıcı ile pay alım satım mukavelesi imzalandığı duyurulmuştu. Rekabet Şurası’nın 27.05.2021 tarihli toplantısında sürece müsaade verilmesine karar verilmiş olup, şirket paylarının dönemi, evre tarihinde hesaplanacak olan pay bedeli üzerinden gerçekleşecektir.”

Hibya Haber Ajansı

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