Prostat kanseri erkenden belirlenebiliyor

Prostat, her erkekte bulunan ve genç erişkin erkeklerde 18-20 gr yükünde olan bir salgı bezidir. Mesaneden sonraki kısımda yerleşen ve idrar yolunun bu kısmını çevreleyen bir organdır. Prostat ile ilgili karşılaşılan meselelerden biri de prostat kanseridir. Erken evrede teşhis edildiğinde tedavi başarısı yüksek olan prostat kanseri, başlangıç evresinde ekseriyetle belirti vermemektedir. Bu sebeple ailesinde prostat kanseri hikayesi olan erkeklerin 40 yaşından itibaren ve her durumda 50 yaşından sonra yıllık prostat denetimlerini yaptırması gerekmektedir.

Belirtiler farklılık gösterebilir

Sinsi bir karaktere sahip olan prostat kanserinin belirtileri evreye nazaran farklılık göstermektedir. Prostat kanseri ekseriyetle erken evrede çok süratli ilerlememekte ve belirti vermemektedir. Lakin kimi cinsleri süratle yayılabilir ve saldırgan olabilir. Prostat kanseri, erken evrelerde âlâ huylu prostat büyümesi ile misal şikayetlere yol açabilmektedir. Genellikle düzgün huylu prostat büyümesinin belirtileri olan idrar yapma zahmeti, gece sık idrara kalkma, kesik kesik idrar yapma, menide yahut idrarda kan bulunması ve ileri evrelerde kemik ağrıları görülebilmektedir.

Kesin teşhis biyopsi ile konulur

Kanda PSA yüksekliği, parmakla rektal muayene kanserle ilgili bilgi verebilse de, prostat kanserinin kesin tanısı prostat biyopsisi ile konulmaktadır. Biyopsi sürecinde prostat dokusundan patolojik inceleme için örnek alınmaktadır. Klasik prostat biyopsisinin yanı sıra füzyon prostat biyopsi tekniği de prostat kanseri teşhisinde son yıllarda kullanılmaya başlanmıştır.

Füzyon prostat biyopsisi tümörü ve riskli alanları maksatlar

Prostat bezinde bulunan tümörlerin saptanabilmesi için uygulanan klasik prostat biyopsi uygulaması, teknolojik gelişmeler ışığında yerini füzyon prostat biyopsisine bırakmaya başlamıştır. Günümüzde prostat bezinde bulunan tümörün yeri ve hudutları MR ile belirlenebilmektedir. Kanda PSA yüksekliği ya da muayenede kuşkulu bulgu varlığında hastalara evvel Multiparametrik Prostat MR yapılmaktadır. Füzyon biyopsi aygıtı vasıtasıyla bu MR imajları ve ultrasonografi ile elde edilen prostat imgeleri üç boyutlu olarak üst üste getirilmektedir. Bu sayede MR ile saptanan tümör odaklarına ultrasonografi eşliğinde ulaşılarak gaye dokudan iğne biyopsiler alınmaktadır. Hedeflenen alanlardan alınan bu biyopsiler ile klasik biyopsiye nazaran daha yüksek oranda kanser saptanmaktadır. Tümörü ve kanser açısından riskli alanları hedefleyen teşhis formülü olan füzyon prostat biyopsisi ile hem teşhiste gecikme önlenmekte hem de tekrarlayan biyopsilere gerek kalmamaktadır. Bu süreç hem lokal anestezi altında hem de ameliyathane kaidelerinde genel anestezi ile hasta uyutularak yapılabilmektedir.

Hibya Haber Ajansı