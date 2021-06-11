Protinol teknolojisi ile Avon Edison Award’dan ödül aldı

Avon’un Protinol teknolojisi, dünyanın en yenilikçi eser ve hizmetlerini belirleyen Edison Award’da gelişmiş cilt bakımı kategorisinde gümüş mükafatın sahibi oldu. 1987 yılından bu yana devam eden ve İsmini Thomas Alva Edison’dan alan tertip, ABD’nin inovasyon alanındaki en itibarlı mükafatları ortasında kabul ediliyor.

Avon’un Protinol teknolojisi, dünyanın en yenilikçi eser ve hizmetlerini belirleyen Edison Award’da gelişmiş cilt bakımı kategorisinde gümüş mükafata layık görüldü. Protinol, sağlıklı ciltte bulunan her iki kolajen tipini de cilde geri kazandırarak cildi hoş, daha sağlıklı ve daha güçlü hale getiriyor ve bebek cildinde bulunan eksiksiz kolajen oranının tesirini tekrar hissetmeye yardımcı oluyor. ANEWcildi yenileyen ampuller ve ANEW gündüz ve gece kremlerinde bulunan Protinol, 3.000’den fazla üst seviye işletme yöneticisi ve akademisyenden oluşan bir heyet heyeti tarafından onaylanarak mükafatla taçlandırıldı. Edison Award ile bu bileşenin cilt bakımı sanayisinde ihtilal yaratma potansiyeli de tescillenmiş oldu. İsmini Thomas Alva Edison’dan alan ve ABD’nin inovasyon alanındaki en itibarlı mükafatları ortasında kabul edilen tertip 1987’den beri düzenleniyor.

Son 10 yılın en heyecan verici keşiflerinden

Avon Cilt Bakımı Eser Geliştirme Yöneticisi Anthony Gonzalez, “Uzun yıllardır yenilikte öncülük eden Avon, Protinol ile son 10 yılın en heyecan verici keşiflerinden birini gerçekleştirdi. Bir bilim insanı olarak, böylesine değerli bir formülün işleyişini görmek ve dünyanın önde gelen cilt bakımı bilimcilerini bile hayran bırakacak derecede güçlü bir bileşeni keşfetmek, gurur verici. Protinol teknolojisi, cilt bakımında güçlü bileşenler sayesinde yan tesirler olmadan yalnızca yedi gün içinde sonuçları çıplak gözle görmeyi sağlıyor” dedi.

Edison Universe Yönetici Yöneticisi Frank Bonafilia ise “Bu yılki müracaatlarda işbirliği ve keşif düzeyinden çok etkilendik, Her nasılsa, bu global salgının eşi görülmemiş zorluklarıyla yüzleşirken, dünyanın dört bir yanındaki şirketler nasıl inançlı ve akla yatkın çalışacaklarını ve ödül alabilecek seviyede nasıl yenilik yapacaklarını buldular” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı