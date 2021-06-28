PTT iş yerlerinde normalleşme süreci başladı

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten: “Pandemi nedeniyle vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın sıhhatini korumak gayesiyle süreksiz olarak kapattığımız iş yerlerimizi, olağanlaşma önlemleri kapsamında kademeli olarak hizmete açıyoruz.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı hizmet veren PTT AŞ, iş yerlerinde kademeli olağanlaşma süreciyle birlikte yeni düzenlemeler yaptı. Pandeminin birinci gününden bu yana mesai gözetmeksizin, vatandaşlara hizmet ulaştırmak için uğraşla çalıştıklarına lakin bu süreçte birtakım iş yerlerinin pandemi nedeniyle süreksiz olarak kapatıldığına ve burada verilen hizmetlerin de öteki iş yerlerine aktarıldığına vurgu yapan PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, olağanlaşma süreciyle birliktebu iş yerlerini kademeli olarakaçtıklarının muştusunu verdi. Gülten ayrıyeten, açık olan tüm iş yerlerinde, mesai saatinin 08.30-17.30 olarak belirlendiğini söz etti.

Vatandaşlara hizmeti ön planda tuttuklarını, bu nedenle titizlikle hareket ettiklerini kaydeden Gülten şu değerlendirmede bulundu: “İş yerlerimizde pandeminin başından beri uyguladığımız önlemlerimizi sürdürüyoruz. Yoğunluk yaşanan iş yerlerimize işçi desteği yapıyor, ayrıyeten kimi yerleşim yerlerindeki iş yeri sayımızı artırarak hizmet kalitemizi daha da üst çıkarmayı hedefliyoruz.”

Hakan Gülten, iş yerlerinde yoğunluk yaşanmaması ismine vatandaşların fatura tahsilatı, maaş ödemesi üzere bankacılık süreçlerini PTT iş yerlerine gelmelerine gerek kalmadan PTT Matikler, Kamu Ortak ATM’leri, taşınabilir bankacılık, internet bankacılığı üzere alternatif süreç kanallarından çarçabuk gerçekleştirebileceklerini hatırlattı.

İŞ YERLERİNE YOĞUNLUK DÜZENLEMESİ

Vatandaşların ve çalışanların sıhhatini korumak, hizmet kalitesini artırmak için birtakım iş yerlerinde yapısal yenileme çalışmalarının da yapıldığını söyleyen Gülten, “Pandemi nedeniyle birtakım iş yerlerimizi süreksiz olarak kapatmak zorunda kalırken, burada verilenhizmetlerimizi de diğer iş yerlerimize aktardık. Ayrıyeten, ayrıntılı incelemelerimiz sonucunda kimi iş yerlerimizde gerekli yapısal düzenlemeleri gerçekleştiriyoruz ve bu iş yerlerimizi hizmet kalitemizi artırmak hedefiyle yeniliyoruz” diye konuştu.

GÜLTEN’DEN MESAİ ARKADAŞLARINA TEŞEKKÜR

Gülten, PTT’nin pandemi devrinde Türkiye’nin her yerindeki yaygın iş yeri ağıyla vatandaşların hizmetinde olduğunu söz ederek kelamlarını şöyle sürdürdü: “Devletimiz tarafından vatandaşlarımıza ödenen toplumsal yardım ödemelerinin yanı sıra bankacılık, e-ticaret ve kargo üzere birçok alanda özveriyle hizmet verdik. Mesai mefhumu gözetmeksizin misyonlarını yerine getiren, büyük bir fedakârlık ile vatandaşlarımıza hizmet veren çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı