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Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 18 Mart 2022 23 Görüntüleme

PTT’den “1915 Çanakkale Köprüsü’nün Açılışı” Konulu Anma Pulu

PTT’den “1915 Çanakkale Köprüsü’nün Açılışı” Konulu Anma Pulu

PTT AŞ tarafından, ince detaylar ve anlamlı mesajlar içeren tasarıma sahip köprünün açılışı anısına “1915 Çanakkale Köprüsü’nün Açılışı” konulu tek değerli anma pulu ve ilkgün zarfı 18 Mart 2022 tarihinde tedavüle sunuldu.

“1915 Çanakkale Köprüsü’nün Açılışı” konulu 5 TL(36 x 52 mm boyutunda) bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 9 TL bedelli ilkgün zarfı PTT iş yerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

Filatelik ürünün satışı ile aynı tarihte Çanakkale PTT Müdürlüğü/ÇANAKKALE adresinde “1915 Çanakkale Köprüsü’nün Açılışı 18.03.2022 ÇANAKKALE” ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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