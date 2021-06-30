Hedef Girişim Sermayesi’nde pay geri alımı

Hedef Girişim Sermayesi’nde pay geri alımı

 Gaye Teşebbüs Sermayesi Yatırım İştiraki A.Ş, hisse geri alımı bildirimi yaptı. Kamuyu Aydınlatma Platfo
Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 30 Haziran 2021 14 Görüntüleme

PTT’nin Pul skandalına CHP’li Keleş’ten tepki!

PTT’nin Pul skandalına CHP’li Keleş’ten tepki!
CHP Sakarya Vilayet Lideri Ecevit Keleş, PTT tarafından Srebrenitsa Katliamı’nı inkâr eden eski Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dodik’in fotoğrafının bastırılmasına sert reaksiyon gösterdi.
Antalya’da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Tepesi nedeniyle PTT tarafından özel olarak bastırılan pulda Bosnalı Müslümanların katledildiği Srebrenitsa Katliamı’nı inkar ederek yok sayan Dodik’in resmi bastırıldı. PTT’nin bastırdığı pul başta Boşnak vatandaşlar olmak üzere milyonlarca insanın reaksiyonuna yol açtı.
PTT’nin pul skandalına CHP Sakarya Vilayet Lideri Ecevit Keleş’ten reaksiyon geldi. Lider Keleş açıklamasında şunları söyledi:
“SKANDALIN DA ÖTESİNDE”
“PTT ile ilgili skandallar bitmek bilmiyor. Bu kere yaşanan ise skandalın da ötesinde bir durum. PTT, Srebrenitsa Soykırımı için, ‘uydurma’ diyen bir zat olan Sırp milliyetçisi Milorad Dodik için pul bastırıyor. 10 bine yakın Müslümanı soykırıma uğratan Srebrenitsa Katliamı’nı reddeden Dodik için PTT’nin pul bastırması kabul edilemez bir durumdur.”
“HANGİ AKLIN ESERİ?”
PTT’nin Dodik için bastırdığı pulun gaflet olduğunu söyleyen CHP’li Keleş, “Boşnakların yaşadıkları acının, gördükleri zulmün, yaranın aşındırılması değil midir bu? Posta ve Telgraf Teşkilatı’mız kimlerin elinde, bu türlü bir pul bastırmak hangi aklın eseri sormadan edemiyoruz! Derhal bu yanlıştan dönülmeli, PTT o pulu yakıp yok etmelidir” tabirlerini kullandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Pandemi sonrası Dünya’da ilk kez gerçekleştirilen kozmetik fuarı BeautyEurasia ikinci gününde de ziyaretçi akınına uğradı

Pandemi sonrası Dünya’da ilk kez gerçekleştirilen kozmetik fuarı BeautyEurasia ikinci gününde de ziyaretçi akınına uğradı