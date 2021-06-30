Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
Hedef Girişim Sermayesi’nde pay geri alımıGaye Teşebbüs Sermayesi Yatırım İştiraki A.Ş, hisse geri alımı bildirimi yaptı. Kamuyu Aydınlatma Platfo
PTT’nin Pul skandalına CHP’li Keleş’ten tepki!
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