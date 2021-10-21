PUBG MOBILE, Julien Fournié iş birliğini duyurdu

Julien Fournié, bilhassa Haute Couture konusundaki çalışmalarıyla tanınan, özgünlük, otantiklik, yaratıcılık, inovasyon ve klâsik işçiliğe odaklanan bir moda disiplinine sahip, Fransız tasarımcıdır. Giymeye hazır süratli modanın çağdaş trendlerinden kaçınan modacı, Fransız modasının sıra dışı hoşluğunu yansıtan eşsiz kesimler oluşturuyor. Üst düzey lüksün bir simgesi olan ve Fransa’da kanunla korunan “Haute Couture” terimi, resmi olarak yalnızca 15 marka tarafından kullanılabiliyor ve Julien Fournié de bunlardan biri. Bu yenilikçi yaratıcılık, Julien Fournié’nin PUBG MOBILE için harika bir iştirak olmasını sağlıyor.

Paris Moda Haftası kapsamında 6 Temmuz günü yayınlanan “FIRST SQUAD” online sinemasıyla birlikte Julien Fournié, Sonbahar/Kış 2021/2022 kreasyonunu tanıttı. Üstün kahramanlar ve yeni teknolojilere karşı duyduğu hayranlıkla yeteneklerini birleştiren modacı, kreasyonunun birçoklarında görüntü oyun estetiklerinden esinleniyor. “FIRST SQUAD”’ın sonunda ise Fournié, PUBG MOBILE ile olan iş birliğini, iki ikonik markanın yan yana durduğu bir görselle duyurmuş oldu. Oyuncuların kendilerini tabir etmelerine odaklanan bir oyun olan PUBG MOBILE, Julien Fournié’nin moda ve oyunları son teknolojiyle bir ortaya getirmesinde kıymetli bir ilham kaynağı oldu.

Fournié mevzuyla ilgili olarak şunları söyledi: “PUBG MOBILE ile çalışmak benim için bir hayalin gerçekleşmesi manasına geliyor. Yalnızca gezegendeki önder taşınabilir oyunlar ortasında yer alması değil, beş kıtadan milyonlarca oyuncunun öteki bir boyutu birlikte keşfetmeleri, zorluklarla birlikte karşılaşıp, birlikte gelişmeleri de benim için değerliydi. Haute Couture ile PUBG MOBILE’ın ortak noktası da bu: hayallerinizi keşfetmek için sizi cesaretlendiriyor ve “Efsanenizi” bbulmanız için bunlardan öğrenmenizi mümkün kılıyor. Oyuncuların onlar için ürettiklerimizi görmelerini heyecanla bekliyorum!”dedi.

Hibya Haber Ajansı