Güvenli online oyun oynamanın yedi kuralı

Güvenli online oyun oynamanın yedi kuralı

 Çocukların ve genç oyun tutkunlarının yalnızca takma isimleri ile tanıdıkları yabancı beşerlerle işbirliğ
Ana Sayfa Teknoloji 9 Temmuz 2021 12 Görüntüleme

PUBG MOBILE, TESLA iş birliği

PUBG MOBILE, TESLA iş birliği

Dünyanın en tanınan taşınabilir oyunlarından biri olan PUBG MOBILE, en gelişmiş ve yenilikçi otomotiv markalarından biri olan TESLA ile iş birliğini duyurmaktan memnunluk duyuyor. Oyunun 1.5 güncellemesinin bir modülü olacak bu iş birliği, teknolojinin geldiği son noktayı temsil eden iki markayı bir ortaya getirecek. İştirakle birlikte oyuna has içerikler oyunculara sunulacak. Oyuncular şimdiden 1.5 güncellemesi için ön kayıt yapabilirler. İş birliğiyle ilgili çok daha fazla ayrıntı ise temmuz ayında PUBG MOBILE’ın yeni sürümüyle birlikte ortaya çıkacak.

2003 yılında kurulan ve sıra dışı otomobil dizaynlarıyla tanınan otomotiv markası TESLA, elektrikli araçları tanınan hale getirdi. Firmanın modelleri ortasında üst kalite sedan Tesla Model S, bugüne kadar üretilmiş en yüksek performanslı SUV olan Model X, düşük fiyatlı ve yüksek hacimli Model 3 ile yedi kişi taşıyabilen orta uzunluklu SUV Model Y bulunuyor. TESLA’nın son teknoloji kültürü, sesle oynanan Yüz Ritim oyun modu ya da oyunculara özel güçler sunan Runik Güç modu üzere daima yeni ve yenilikçi oynanış tecrübeleri sunan PUBG MOBILE için iş birliği manasında eksiksiz bir seçim olmasını sağladı

Hibya Haber Ajansı

Etiketler:

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Mcdodo’dan kur ve çip krizine karşı sabit fiyat garantisi!

Mcdodo’dan kur ve çip krizine karşı sabit fiyat garantisi!