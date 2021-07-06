PUBG MOBILE’ın 150 bin dolarlık turnuvası başlıyor

Başta Türkiye olmak üzere PMPL CIS ve Batı Avrupa bölgesi grupları,150 bin dolarlık ödül ve PUBG MOBILE Pro Ligi EMEA Şampiyonası 1. Sezonu’nu kazanmak için PMPL Arabistan, PMCO Afrika ve EMEA Ligi 2020’den profesyonel gruplarla savaşacak.

PUBG MOBILE’da EMEA bölgesinin en âlâ 16 grubu, toplamda 150 bin dolarlık ödül havuzuna sahip PUBG MOBILE Pro Ligi EMEA Şampiyonası 1. Dönemi’nu kazanmak için kıyasıya yarışacak. 24 Haziran’da başlayacak maçlar, dört gün boyunca devam edecek.

Şampiyonada PMPL CIS, PMPL Türkiye ve PMPL Batı Avrupa’dan üçer kadro, PMPL Arabistan’dan beş grup, PMCO Afrika’nın önder kadrosu ve EMEA Ligi 2020’nin şampiyon ekibi yer alacak.

PUBG MOBILE Pro Ligi EMEA Şampiyonası 1. Dönemi’na CIS bölgesinden Team Unique, 1218 ve Konina Power katılırken, PMPL Türkiye’den ise Next Hayal Gaming, World Of Wonders ve Futbolist takımları yarışacak. PMPL Batı Avrupa’dan iştirakçiler Panda, Destiny ve GODSENT ekipleri olacak. EMEA Ligi 2020’nin kazananı Natus Vincere de şampiyonaya katılacak bir başka grup olarak öne çıkıyor.

PUBG MOBILE Pro Ligi EMEA Şampiyonası 1. Dönemi’nu 24-27 Haziran tarihleri ortasında PUBG MOBILE’ın Türkçe yayınıyla izleyebilirsiniz. Şampiyona yayınları her gün saat 19:00’da başlayacak.

Şampiyonanın resmi akıllı telefon sponsoru ise Xiaomi. Xiaomi’nin Redmi Note 10 serisi akıllı telefonları, kullanıcılarına oyun tecrübesinin hudutlarını zorlama fırsatı sunuyor.

PUBG MOBILE Pro Ligi EMEA Şampiyonası 1. Dönemi ekip listesi:

Natus Vincere (EMEA Ligi 2020 Şampiyonu)

SLIME 4KT (PMCO Afrika)

Team Unique (PMPL CIS)

1218 (PMPL CIS)

KoninaPower (PMPL CIS)

Next Hayal Gaming (PMPL Türkiye)

World Of Wonders (PMPL Türkiye)

Futbolist (PMPL Türkiye)

Panda (PMPL Batı Avrupa)

Destiny (PMPL Batı Avrupa)

GODSENT (PMPL Batı Avrupa)

GUNZ Esports (PMPL Arabistan)

Rico Infinity Team (PMPL Arabistan)

Sudor Esports (PMPL Arabistan)

NASR Esports (PMPL Arabistan)

FATE Esports (PMPL Arabistan)

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı