Publishme’ye yatırım sözü

Hindistan merkezli oyun ve spor medyası platformu Nazara Technologies Limited (BSE: 543280) (NSE: NAZARA), Orta Doğu ve Türkiye’nin en büyük oyun pazarlama ajansı Publishme’ye yapacağı yatırım için ön kontrat imzaladığını duyurdu. Nazara, şirkete yapılan birincil yatırımın yanı sıra Publishme’nin yüzde 69,82 çoğunluk payına de sahip olacak.

Hindistan, Afrika ve Kuzey Amerika bölgelerinde faaliyet gösteren Nazara, Publishme adımıyla birlikte MENA bölgesini güçlü olduğu coğrafyalar ortasına ekleyecek. Bu yatırım ile birlikte Nazara, freemium, oyunlaştırılmış öğrenme ve espor üzere alanlarda coğrafyaya has yetenekler kazanacak. Publishme CEO’su Özgür Özalp, Publishme ve Nazara’nın güçlerini birleştirmesi hakkında şunları söyledi: “Nazara’ya katılmaktan ve şirketin MENA bölgesindeki amaçlarına öncülük edecek olmaktan memnunluk duyuyoruz. MENA, iddiası 4,8 milyar dolarlık pazar büyüklüğü ve 160 milyonun üzerinde oyuncusuyla en süratli büyüyen pazarlarından biri. Nazara ile olan paydaşlığımız, bölgedeki oyun sanayisinin büyümesini sürdürmek için eşsiz bir ağ, global erişim ve mahallî servisler sunacak.”dedi

Nazara Technologies Kurucusu ve Genel Müdürü Nitish Mittersain ise, “MENA bizim için kıymetli bir coğrafya ve bu satın alma, kendimizi bölgede değerli bir oyuncu olarak konumlandırmamıza yardımcı olacak. Kıymetli Özgür Özalp başta olmak üzere Publishme’nin MENA bölgesindeki deneyimlerini bizimle paylaşacak olmasından ve ‘’Friends of Nazara’’ ağına katılmasından heyecan duyuyoruz.’’ dedi.

Hibya Haber Ajansı