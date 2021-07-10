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Ana Sayfa Teknoloji 10 Temmuz 2021 11 Görüntüleme

Pung mobile’dan tesla iş birliği

Pung mobile’dan tesla iş birliği

Elektrikli araçları tanınan hale getiren ünlü otomotiv firması, temmuz ayında sunulacak PUBG MOBILE 1.5 sürümüyle oyuna yeni içeriklerle gelecek.

Dünyanın en tanınan taşınabilir oyunlarından biri olan PUBG MOBILE, en gelişmiş ve yenilikçi otomotiv markalarından biri olan TESLA ile iş birliğini duyurmaktan memnunluk duyuyor. Oyunun 1.5 güncellemesinin bir kesimi olacak bu iş birliği, teknolojinin geldiği son noktayı temsil eden iki markayı bir ortaya getirecek. İştirakle birlikte oyuna mahsus içerikler oyunculara sunulacak. Oyuncular şimdiden 1.5 güncellemesi için ön kayıt yapabilirler. İş birliğiyle ilgili çok daha fazla ayrıntı ise temmuz ayında PUBG MOBILE’ın yeni sürümüyle birlikte ortaya çıkacak.

2003 yılında kurulan ve sıra dışı otomobil dizaynlarıyla tanınan otomotiv markası TESLA, elektrikli araçları tanınan hale getirdi. Firmanın modelleri ortasında üst kalite sedan Tesla Model S, bugüne kadar üretilmiş en yüksek performanslı SUV olan Model X, düşük fiyatlı ve yüksek hacimli Model 3 ile yedi kişi taşıyabilen orta uzunluklu SUV Model Y bulunuyor. TESLA’nın son teknoloji kültürü, sesle oynanan Yüz Ritim oyun modu ya da oyunculara özel güçler sunan Runik Güç modu üzere daima yeni ve yenilikçi oynanış tecrübeleri sunan PUBG MOBILE için iş birliği manasında eksiksiz bir seçim olmasını sağladı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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