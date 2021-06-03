QNB Finansbank’ın iştirakinin satışı tamamlandı

QNB Finansbank A.Ş’nin iştiraklerinden Hemenal Finansman A.Ş’nin satışı tamamlandı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”QNB Finansbank küme şirketleri ile birlikte sermayesinin % 100’üne sahip bulunduğumuz Hemenal Finansman A.Ş’deki toplam 70.000.000,00 TL nominal kıymetli paylarımızın tamamının satılmasına ait olarak, bankamıza ilişkin 69.999.996,00 TL nominal pahalı payın OYAK Portföy İdaresi A.Ş Dördüncü Teşebbüs Sermayesi Yatırım Fonu’na satışı süreçleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan gerekli müsaadelerin alınmasını müteakip tamamlanmıştır.” denildi.
Hibya Haber Ajansı