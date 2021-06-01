QNB Finansbank’tan bankacılığın geleceği: Dijital Zekâ Q

QNB Finansbank’ın cep şubesini dijital zekâyla entegre ederek yarattığı Q’nun yapabildiklerinin anlatıldığı yeni reklam kampanyasında Q sayesinde bankacılık süreçlerinin nasıl daha süratli yapılabileceğinin, Q’nun tüm bu teknolojiler üzere hayatı nasıl kolaylaştırdığının altı çiziliyor.

Yapay zekâ odaklı iş akışlarının süratle arttığı bir devirden geçerken; tahminen bir 10 yıl evvel birilerine para transfer etmek için en yakın şubeye sarfiyat bir form doldurarak havaleyi tamamlardık. Tahminen de ödemesi gelen bir fatura için saatler evvel ödeme kuyruğuna girerdik. Şimdiyse bankaların dijital asistanları daha fazla kolaylık, sürat ve erişilebilirlik sunuyor.

QNB Finansbank da bu iç görüyle ve bu teknolojik yarışta bankacılığı değiştirecek büyük bir adım attı ve Dijital Zekâ Q’yu yarattı.

26 Mayıs’taki teaser sinemadan sonra, 28 Mayıs’ta yayınlanan birinci kampanya sineması; Q, Selma Ergeç ve robot köpek ortasında geçen bir öykü ile başlıyor. Q’nun yapabildiklerinin anlatıldığı yeni reklam kampanyasında, Q ileri teknoloji eserleriyle yan yana geliyor. Q sayesinde bankacılık süreçlerinin nasıl daha süratli yapılabileceğinin, Q’nun tüm bu teknolojiler üzere hayatı nasıl kolaylaştırdığının altı çiziliyor.

Bununla eş vakitli olarak cep şubesini de yenileyen banka, cep şubesini dijital zekâyla entegre ederek kısaca Q olarak isimlendirilecek QNB Mobil’i yarattı.Q tıpkı vakitte bundan sonraki kampanya sinemalarındaki reklam yüzü de olacak. Q’nun sesini ise Emre Altuğ seslendirecek. Q yalnızca kendinden istenilenleri yapmıyor, birebir vakitte, dijital zekâsı sayesinde kullanıcılarını yakından tanıyor, onların bankacılık ayak izlerini takip ederek gereksinimleri hakkında öngörülerde bulunup tam vaktinde zekice teklifler sunuyor.

Rabarba tarafından hazırlanan kampanya sinemalarında önümüzdeki devirde Q’yu farklı ünlü isimlerle de birlikte göreceğiz.

Künye:

Reklamveren: QNB Finansbank

Reklam Ajansı: Rabarba

Reklamveren Yetkilisi: Armağan Mahzur, Banu Akyıl Akıncı, Rengin Çavdar, Burcu Alkan, Ecem Taşcı

Yönetici Yaratıcı Direktör: Pemra Ataç Açıktan

Kreatif Yönetici: Murat Yaylagül

Yaratıcı Takım: Gamze İçhedef, Volkan Yanık, Fırat Karasu, Sarper Yeniçeri, Hazal Zorba, Anıl Tiryaki, Aytek Yıldırım

Strateji: Oğuz Savaşan

Müşteri Münasebetleri: Gökhan Akbay, Sibel Sezgin, Sevim Özgür, Can Görkay

Yapım: Gökhan Akbay, İpek Arabacıoğlu, Koral Ant

Medya Planlama/Satın alma: People Initiative

Yapımevi: Anima

Direktör: Mehmet Kurtuluş

Müzik: Jingle Jackson

Mecra: TV, İnternet, Radyo

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı