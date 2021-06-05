QNB Finansinvest yapay zekâ tabanlı Akıllı Robo ile yurt içi hisse senedi tavsiyesi verecek

QNB Finansinvest yapay zekâ teknolojisini kullanarak ferdi yatırımcıların pay senedi seçimlerinde hayatlarını kolaylaştıran Akıllı Robo uygulamasını hayata geçirdi. QNB Finansinvest’in öncülüğünü üstlendiği yapay zekâ tabanlı Akıllı Robo uygulaması ile yatırım dünyasına yeni giren yatırımcılar ve pay senedi seçimlerinde dayanak muhtaçlığı duyan yatırımcılar, haftalık olarak pay senedi tavsiyesi alabilecekler.

QNB Finansinvest Akıllı Robo uygulaması insan müdahalesi olmadan her hafta BIST 100 bünyesinde yer alan pay senetlerinden en az üç tane pay senedi önerisi üretiyor. Yatırımcılar ayrıyeten, süratli ve kolay bir formda, rastgele bir fiyat ödemeden ve rastgele bir yatırım alt limiti olmadan portföylerini çeşitlendirme fırsatına sahip oluyor.

Yatırımcılara portföy çeşitlendirme takviyesi sağlayan Akıllı Robo uygulaması, her Pazartesi SMS ya da e-posta ile kullanıcılara pay senedi tekliflerini iletiyor. Yapay zekâ gücüne sahip Akıllı Robo uygulaması yurt içi pay senedi seçimlerini artık ferdî yatırımcılar için daha kolay hale getirirken haftalık tekliflerini yatırımcıların hizmetine sunuyor.

Finansal teknolojiler, yapay zekâ ve davranışsal finansa odaklı tahliller sunan Smart Advice iş birliğiyle hayata geçirilen Akıllı Robo uygulaması; bilgisayar algoritmalarını kullanarak, insan müdahalesi olmadan BIST 100 Endeksi içerisinden haftalık en az üç adet pay senedi önerisi üretiyor. Yapay zekâ tabanlı otomatikleştirilmiş bir uygulama olan Akıllı Robo pay senedi seçimlerini herkes için erişilebilir hale getirirken, Akıllı Robo derin öğrenme idaresi ile geliştirilen yapay zekâ sayesinde her gün milyonlarca süreç yaparak pay senedi tekliflerini hazırlıyor.

Akıllı Robo uygulaması hakkında açıklamalarda bulunan QNB Finansinvest Genel Müdürü Pamir Karagöz şunları söyledi: “Robo Danışmanlar, varlık ve portföy idaresindeki en büyük yenilik olarak karşımıza çıkıyor. Her geçen gün değerleri ve sağladıkları avantajlar süratle artıyor. Önümüzdeki üç yıl içinde dünyadaki tüm varlıkların 30’nun robotlar tarafından yönetilmesi öngörülüyor. Bununla birlikte Türkiye’de de süratle büyüyen robo danışmanlara yatırımcıların da ilgisi arttı. Yapay zekâ ile yönetilen algoritmalara dayalı modeller ekseriyetle nitelikli yatırımcılar tarafından kullanılıyor. QNB Finansinvest olarak müşterilerimize yeni jenerasyon yatırım hizmetlerini sunmak her vakit önceliğimiz oldu. Bu kapsamda Akıllı Robo eserimizi tüm yatırımcılarımızın kullanımına sunuyoruz. Dijital dönüşüm elbette Covid-19’un çok öncesinde hayatımıza giren bir kavramdı fakat pandemi süreci bu dönüşümü yalnızca hızlandırmadı, kaçınılmaz kıldı. 2020 yılından bu yana bölüme yeni dahil olan 1,5 milyon yatırımcının büyük bir çoğunluğu 20-40 yaş ortasındaki genç, taşınabilir servislerin kullanımına yatkın ve dijital müşteri tecrübesini uçtan uca yaşamak isteyen bireyler. Akıllı Robo uygulamasının tam da bu nokta çok kıymetli bir rol oynayacağına inanıyoruz. QNB Finansinvest olarak yatırımcılara finansal geleceklerini planlamaları için gerçek araçları ve tavsiyeleri sunmaya, hizmet odaklı anlayışımız ve yenilikçi yaklaşımımızla yatırım seyahatlerinde yanlarında yer alarak baştan sona âlâ kurgulanmış bir yatırım tecrübesi sunmaya devam edeceğiz.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı