QTerminals Antalya Amerikalı turistleri taşıyan lüks Emerald Azzurra gemisini ağırladı

QTerminals Antalya’ya 2022 sezonunun ilk kruvaziyer gemisi yanaştı. 110 metre uzunluğundaki lüks gemi Emerald Azzurra, Antalya’ya üst gelir grubundan Amerikalı 105 yolcu getirdi. Turistler Perge, Aspendos ve Kaleiçi’ni gezdikten sonra Antalya sokaklarında alışveriş yaptı.

Türkiye’nin önde gelen ticari yük ve kruvaziyer limanı QTerminals Antalya, 2022 sezonunun ilk kruvaziyer gemisine ev sahipliği yaptı. Limana demirleyen Emerald Azzurra, yolcuları ile QTerminals Antalya Limanında karşılandı.

Sezonun ilk kruvaziyer gemisi için limanda plaket ve karşılama töreni düzenlendi. QTerminals Antalya Genel Müdürü Özgür Sert geminin kaptanlarına plaket takdim etti. Gemiden inen yolcular Perge, Aspendos ve Kaleiçi’ni gezdikten sonra Antalya sokaklarında alışveriş yaptı. Sonsuzluk havuzu, spa, spor salonu ve geniş teras bulunan lüks gemi Antalya’dan Rodos’a devam etti.

2022’de 35 bin kruvaziyer yolcusu bekleniyor

QTerminals Antalya’da bu yıl rezervasyonlar doğrultusunda 38 kruvaziyer gemisiyle 35 bin yolcu ağırlanması bekleniyor. Modern yolcu terminali ile; QTerminals Antalya, toplam 370 metre uzunluğunda iki kruvaziyer iskelesi, bin 830 metrekare yolcu terminali ve kruvaziyer yolcularına hizmet veren 1.000 metrekare bagaj alanına sahiptir. QTerminals Antalya’da; yolcu gemilerine kılavuzluk, römorkörcülük, palamar, barınma, güvenlik, temiz su temini ve atık toplama hizmetlerinin yanı sıra bagaj işlemleri de dahil olmak üzere tam terminal hizmetleri sunuluyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı