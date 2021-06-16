QUA Granite’de komite üyeleri belirlendi

QUA Granite Hayal Yapı ve Eserleri Sanayi Ticaret A.Ş’de komite üyeleri belirlendi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

”Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız İdare Heyeti üyelerimizden Aclan Acar’ın, üyeliğine İdare Heyeti Üyelerimizden Murat Demircioğlu’nun, Kontrolden Sorumlu Komite’nin iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız İdare Konseyi üyelerimizden Hasan Bülent Şamlı’nın ve Bağımsız İdare Şurası üyelerimizden Aclan Acar’ın, Kurumsal İdare Komitesi’nin iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız İdare Konseyi üyelerimizden Hasan Bülent Şamlı’nın ve Kurumsal Finansman ve Yatırımcı Alakaları Kısmı Müdürü Hayrettin Büyükizgi’nin atanmalarına oy birliği ile karar verilmiştir.”



Hibya Haber Ajansı