Rabbim yol sanadır

İnsan Rabbinden öbür nereye gidebilir

Gidenlerden bahsediyorsun, gitmeyen var.

Aldatanlardan bahsediyorsun, palavralardan büyük Bir gerçek var.

Anlamayanlardan bahsediyorsun, yüreğindeki sevgiyi bilen var.

Yalnızlıktan bahsediyorsun, sen fark etmesen de ruhuna Bir dokunan var.

Yüzlerce yüzünden bahsediyorsun insanoğlunun, yüzlerce yüzünün içinde gizli riyasından, hilesinden, çıkarından, talanından…

Unutmasana!

Senin yüzüne daima Bir gülümseyen var.

“Yoruldum” diyorsun hoş dostum, şayet duyarsan, “yanındayım” diyen var.

“Yanındayım” diyen ve görürsen yanından bir adım öteye gitmeyen

Var!

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı