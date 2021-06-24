Rakamlar kullanıcıların katlanabilir akıllı telefonlara olan taleplerini gözler önüne seriyor!

Samsung’un öncülük ettiği katlanabilir akıllı telefonlara tüketicilerin ilgisi artmaya devam ediyor. Araştırmalara nazaran sadece bu yıl, katlanabilir akıllı telefon pazarının geçen yıla oranla üç katına çıkması bekleniyor. Bu yıl dünya çapında satılan her dört katlanabilir akıllı telefondan üçü Samsung’a ilişkin. Galaxy Z Fold2’nin kullanıcı memnuniyet oranı yüzde 96 olurken, aygıtı kullanan 10 bireyden 9’u tekrar katlanabilir bir akıllı telefon satın alacaklarını belirtiyor.

Süratle büyümeye devam eden katlanabilir akıllı telefon pazarında başı çeken kıymetli markalardan biri olan Samsung, birinci katlanabilir akıllı telefonunun tanıtımını yaptığında yeni bir inovasyon periyodunu de başlatmış oldu. O günden bu yana katlanabilir bir akıllı telefondan beklenenleri tekrar tanımlamaya devam eden Samsung; fotoğraf çekme, ilişki ve bağlantı kurma konusunda başarılı çalışmalara imza atıyor.

Tüketiciler günümüzde çalışma, oyun oynama, paylaşma ve başka tüm misyonlar ortasında geçiş yapma esnekliği sunan akıllı telefonları her zamankinden daha fazla talep ediyor. Çoklu misyon açısından güçlü, eğlenceyi sürükleyici hale getirebilen akıllı telefonlar istiyor. Samsung da bu muhtaçlığı karşılamak gayesiyle bireyden bireye değişebilen akıllı telefon özellikleri için tasarladığı iki farklı katlanabilir form seçeneğini tüketicilerin beğenisine sunuyor.

Galaxy Z Serisi ile yepisyeni olasılıkların kapıları açıldı

Sundukları geniş ekran alanı, esneklik ve çoklu vazife özelliği sayesinde, katlanabilir akıllı telefonlar ile birçok şey yapılabiliyor. Oyun oynamak, görüntü izlemek yahut tablet tecrübesinde olduğu üzere birden fazla vazifesi bir ortada gerçekleştirmek üzere Galaxy Z Fold2’yi ana ekranı açık olarak kullanmak mümkün. Telefonlarının tablet boyutundaki ekranını çok seven Galaxy Z Fold2 kullanıcıları, bu aygıtı tercih etmelerindeki ana nedenin bu ekran özelliği olduğunu belirtiyor. Galaxy Z Fold2’yi 7,6 inç ekran boyutunda eller özgür manzaralı konuşma yapmak, e-kitap okumak, oyun oynamak, e-posta yanıtlamak ve dokümanları üzerinde daha verimli bir biçimde çalışmak için kullanıyorlar.

Galaxy Z Flip kullanıcıları ise aygıtın şık ve modaya uygun, katlanarak avuç içine sığabilen ve açıldığında büyük ekranlı bir akıllı telefona dönüşebilen dizaynını sevdiklerini belirtiyor. İkonik tasarım ve kompakt formu, kullanıcıların Galaxy Z Flip’i seçmelerinin en değerli nedeni. Kullanıcılar fotoğraf ve görüntüleri yeni tekniklerle çekebilmelerini sağlayan Esnek Mod’unu kullanmaktan da keyif alıyor. Eller hür imajlı konuşmada da Galaxy Z Flip ekranına kusursuz açı verilebiliyor.

Bu tecrübeler daima olarak güzelleşmeye de devam ediyor. En tanınan uygulamaların birçoğu, hâlihazırda katlanabilir akıllı telefonlarda en verimli kullanıma nazaran uyarlanmış durumda. Uyumlu uygulamaların sayısı da artmaya devam ediyor. Aygıt ekranını tıpkı bir dizüstü bilgisayar üzere katlanmış bir açıda kullanmayı sağlayan Esnek Mod ile kullanıcılar en sevdikleri YouTube kanallarını izlemenin, Google Duo üzerinden imajlı sohbet etmenin, arkadaşlarıyla sohbet ederken birebir anda dizi izlemenin yeni yollarını keşfedebiliyor.

Kullanıcıların katlanabilir akıllı telefonlara ilgisi büyük

Araştırmalar da katlanabilir akıllı telefonlara olan ağır ilgiyi ortaya koyuyor. Dünya çapında katlanabilir telefon pazarının sadece bu yıl geçen yıla oranla üç katına çıkması bekleniyor. Geçtiğimiz ay yapılan bir araştırmaya nazaran de ABD’li tüketicilerin yarısı, satın alacakları bir sonraki aygıtın katlanabilir bir akıllı telefon olabileceğini belirtiyor. Bu yıl dünya çapında satılan her dört katlanabilir akıllı telefondan üçünün Samsung’a ilişkin olduğu belirtiliyor. Samsung’un yaptırdığı kurumsal Galaxy Z Fold2 tüketici araştırmasına nazaran, Galaxy Z Fold2’nin kullanıcı memnuniyet oranı yüzde 96 ve aygıtı kullanan her 10 bireyden 9’u yeniden katlanabilir bir akıllı telefon satın alacaklarını belirtiyor.

Bundan yaklaşık on yıl evvel birinci geniş ekran akıllı telefonlarda öncü rol oynamaya başlayan Samsung, geniş ekran akıllı telefonların oyun oynamadan, görüntü izlemeye ve çalışmaya kadar birçok açıdan kullanıcılara daha fazlasını sunabilecek potansiyelini öngörmüştü. Geçtiğimiz on yılda, akıllı telefonların ortalama ekran boyutu neredeyse iki katına çıktı. Bugün ise geniş ekran aygıtlar bir standart haline gelmiş durumda.

Samsung, katlanabilir akıllı telefonlara herkesin erişebilmesi için çalışıyor

Samsung son periyotta katlanabilir akıllı telefonları daha erişilebilir hale getirme istikametindeki çalışmalarının bir kesimi olarak kullanıcıların bu tecrübesi yaşayabilmeleri için yeni ve yaratıcı yollar geliştirdi. En yeni katlanabilir akıllı telefonlarında kampanyalar düzenledi ve katlanabilir akıllı telefon sahiplerine özel avantajlarla, kapsamlı ve özel müşteri takviye hizmeti Z Premier’e erişim sundu. Ayrıyeten Galaxy Z Serisi satın alanlara katlanabilir aygıt teknolojisinin kendilerine uygun olup olmadığını görmeleri için Dene ve Satın Al programı da uygulandı. Bu program sayesinde Galaxy Z Flip yahut Galaxy Z Fold2’yi deneyimleyen kullanıcılar, aygıtlarına daha da yüksek oranlarda ahenk sağladılar.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı