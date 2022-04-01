Ramazan Ayının Coşkusu Digiturk’te Yaşanacak

Digiturk, Ramazan ayına özel hazırladığı zengin içerikli programlarıyla bu özel ayın coşkusunu 1 No’lu kanal beIN HD’de ekrana taşıyor. Bu yıl da Ramazan’ın ruhuna uygun programlar ve zengin içerikler tüm Digiturk üyeleriyle buluşacak.

Digiturk 1 No’lu kanaldan yayın yapacak olan beIN Ramazan Özel, 2 Nisan Cumartesi gecesi saat 00:20 itibarıyla izleyicilerle buluşacak ve 2 Mayıs Pazartesi gününe dek yayın yapacak. Bir ay boyunca tüm Digiturk üyelerine açık olacak kanalda, eğitici ve bilgilendirici dini programların yanı sıra İslam kültürü ve tarihi hakkındaki programlar da yer alacak.

Ramazan’a özel programlar beIN Ramazan Özel’de

Ramazan ayı boyunca Ferda Yıldırım Yılmazoğlu’nun, Kur’an hakkındaki sorularını Prof. Dr. Mehmet Okuyan’a yönelteceği “Kur’an’ın Söyledikleri” ve Ramazan ayında doğru ve sağlıklı beslenme tariflerinin verileceği “Ramazan Sofrası”nın yanı sıra 12 yeni program, 2 Nisan’dan itibaren bir ay boyunca 1 No’lu kanaldan yayınlanacak.

Ramazan ayında Digiturk’te yayınlanacak diğer programlar ise şu şekilde:

Her bölüm farklı bir hadisi ele alacak, sosyal ilişkilere ve dini yaşamın detaylarına dair çok yönlü içerik sunacak “40 Hadis 40 Yorum”

Osman Şahin’in sesinden “Mukabele”

Prof.Dr . Huriye Mantı’nın kadının sosyal hayattaki konumu ve sorumluluğunu anlattığı program “Hadisler ve Ailemiz”

Farklı konuklarla rahmet, bereket, oruç, zekât ve cömertlikle ilgili konular ekranlara geldiği “Ramazan Sohbetleri”

Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz dini sohbetleriyle yer alacağı “Sohbet İklimi”

Fatih Çelik’in sunumuyla her bölümde bir ayetin açıklandığı “Bir Ayet Bir Yorum”

Sureler ve duaların işaret diliyle ekranlara geldiği program “Sessiz Sure ve Dualar”

Prof. Dr. Kerim Buladı ve Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel’in Kur’an’ın hayatımızdaki yeri üzerine tartıştığı program “Kur’an Yolu”

Dr. Fatih Kurt’un anlatımıyla, insanlığımızı ve kulluğumuzu hatırlatan ve açıklayan “Kur’an’da Sorumluluk Bilinci”

Prof. Dr. Adnan Demircan’ın anlatımı ve Prof. Dr. Casim Avcı’nın katkılarıyla Hz. Peygamber’in hayatını ekranlara getiren “Peygamberimizin İzinde”

Din alimlerinin son dinlenme yeri olan türbelerin ziyaret edildiği program “Türbeler”

“Şehirlerin Ruhu” programlarıRamazan ayı boyunca beIN Ramazan Özel’de!

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı