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Ana Sayfa Kültür & Sanat 29 Nisan 2022 17 Görüntüleme

Ramazan Coşkusu Ulaşlı’yı Kapladı

Ramazan Coşkusu Ulaşlı’yı Kapladı

Gölcük Belediyesi geleneksel Ramazan akşamı etkinlikleri, Ulaşlı Gençlik Merkezi önünde vatandaşlara doyumsuz bir akşam yaşattı.

Gölcük Belediyesi, geleneksel Ramazan akşamı etkinlikleri ile hemşehrilerine hafızalarda yer edinecek akşamlar yaşatmaya devam ediyor. İlçe geneline yayılan geleneksel Ramazan akşamı etkinlikleri son olarak Ulaşlı Gençlik Merkezi önünde çocuklar ve vatandaşlarla buluştu. Etkinlik kapsamında; Hacivat, Karagöz, Kavuklu, Nasrettin Hoca, Âşık ve Maşuk’un yer aldığı interaktif tiyatro oyunları, Tasavvuf müziği konseri ile çocuklar ve aileleri geleneksel Ramazan akşamı atmosferini doyasıya yaşadılar.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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