Ramazan Etkinlikleri’nin son akşamında Göksel fırtınası

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Etkinlikleri’nin son gecesinde sahne alan ünlü sanatçı Göksel, binlerce Antalyalıya muhteşem bir gece yaşattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Etkinlikleri’nde sahne alan ünlü sanatçı Göksel, Antalyalılara unutulmaz bir Ramazan coşkusu yaşattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Karaalioğlu Parkı’nda gerçekleştirdiği Ramazan Etkinlikleri’nin son gecesine muhteşem bir konser damga vurdu. Ünlü sanatçı Göksel, Antalyalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Konser alanını dolduranlar Göksel’in hemen her şarkısına eşlik etti.

YANGINDAKİ ÇABANIZA HAYRANLIK DUYDUM

Daha önce Antalya’da yaşadığı için Manavgat yangınını çok yakından takip ettiğini söyleyen Göksel, “Özellikle Başkanımız Muhittin Böcek’in verdiği çabaya hayranlık duydum. Bazen hüzünlendim. Ama neyse ki bu günlerdeyiz. Bu yazın çok güzel geçmesini diliyorum” dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz, ünlü sanatçı Göksel’e gecenin anısına bir plaket takdim etti.

GENÇLİK MECLİSİ BAŞKANINDAN ÇİÇEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Ozan Şükrü Kayapınar ise Göksel’e çiçek hediye etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin’in Böcek’in “Şehrimizi gençlerimizle birlikte yöneteceğiz” dediğini hatırlatan Kayapınar, “Gözlerinizdeki ışıltıyı ve heyecanı gördüğümde Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda ilerleyen gençleri, Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet payidar kılacak gençleri görüyorum. Göksel Hanım’a da gençlerin gözlerindeki bu ışıltıya sebep olduğu için bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı