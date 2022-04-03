Ramazan Mahalle Şenlikleri Başladı

11 Ayın sultanı Ramazan’ın gelmesiyle birlikte İnegöl Belediyesi, iftar öncesi kültür sanat otobüsü ve birbirinden güzel etkinlikleri ile mahallelere konuk oluyor.

İnegöl Belediyesi, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında maskot ve hediyelerle donatılan Kültür Sanat Otobüsü ile bu coşkuyu tüm şehre taşıyor. İlk olarak Cumartesi günü Turgutalp-Kemalpaşa Mahallesi Göçmen Cami Sokak’ta başlayan Mahalle Şenliği, birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.

ÇOCUKLAR HEM YARIŞTILAR HEM DE EĞLENDİLER

Turgutalp-Kemalpaşa Mahallesi Göçmen Cami Sokak’taki parkta başlayan etkinlikler ile mahalledeki çocuklar düzenlenen çuval yarışması, sandalye kapmaca yarışmaları ile doyasıya eğlendiler. Yarışma sonrası kazanan çocuklar hediyelerini kaparken, maskotlar ise eğlenceli anlar yaşatmaya devam etti.

ŞENLİK COŞKUSU TÜM İNEGÖL’Ü SARACAK

Sabit bir aladan ziyade şenlik havasını tüm İnegöl’e saran İnegöl Belediyesi, Ramazan Mahalle Şenliklileri kapsamında birbirinden güzel etkinlikleri ile Ramazan ayı boyunca mahallelere konuk olmaya devam edecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı