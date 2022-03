Ramazan’da 22 Bin Kişi Merhamet Çınarı’nın Altında İftar Açacak

Türk Kızılay’ı Karşıyaka Şubesinin organizasyonu ve hayırseverlerin katkısı ile Ramazan Ayı boyunca kurulacak iftar sofralarında 30 günde 22 bin kişi birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşayacak.

Türk Kızılay’ı Karşıyaka Şube Başkanı Kamil Karadeniz Ramazan ayında 30 gün boyunca her gün iftar vereceklerini, birlikte iftar projesini her yıl geleneksel hale getirmeye karar verdiklerini ancak pandemiden dolayı 2 yıl bunu gerçekleştiremediklerini belirterek şunları söyledi. “Bu mutluluğu yaşatan başta Hükümet Konağı bahçesini bize tahsis eden Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır’a, Masa, sandalye ve her türlü lojistik desteği, iftar sonrası çay ve soğuk içecekler sağlayan Karşıyaka Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay ve ekibine, Yemer Yemek, hayırsever Kızılay bağışçılarımıza, gönüllü Kızılay ve belediye ekibine, iftarda katılım sağlayan Karşıyakalılara sonsuz teşekkür ediyoruz.”

Başkan Karadeniz bunlara ek olarak katkı sağlamak isteyen hayırsever olması durumunda günlük sayıyı artıracaklarını bu konuda hazır olduklarını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü “Ramazan ayı boyunca günlük 300 kişi 4 çeşit yemekten oluşacak menü ile her akşam Karşıyaka Kaymakamlık Hükümet Konağı bahçesinde kurulacak KIZILAY iftar çadırımızda iftarlarını açacaktır. Bu iftar yemeğimizin bir gününü hayırseverin adına vereceğiz. Kişi başı yemek bedeli 23 TL’ dır. 300 kişi için toplam bedeli 6900 TL’ dır. Ödemelerinizi şubemize gelerek makbuz karşılığı veya Türk Kızılay Karşıyaka Şube Ziraat Bankası TR86 0001 0004 1100 0018 6851 09 IBAN nolu hesaba adınızı soyadınızı ve iftar yemeği olarak belirtmek kaydıyla yapabilirsiniz. “İyilik Sensiz Olmaz”

