Ramazan’ın Bereketi Migros Ramazan Paketleriyle Artıyor

Migros, iftar ve sahur sofralarının en çok ihtiyaç duyulan ürünlerini Ramazan paketlerinde avantajlı fiyatlarla müşterileriyle buluşturuyor. Her bütçeye ve ihtiyaca uygun çeşit çeşit ürünün yer aldığı Ramazan paketlerini 3 farklı seçenekle sunan Migros; telefonla sipariş, ücretsiz ve öncelik teslimat hizmetleriyle 60 yaş üstü müşterilerinin hayatını kolaylaştırırken, Ramazan ayının bereketini paylaşarak artırmak isteyenler için HediyeM kart alternatifini sunuyor. Alışverişlerini Money Bonus kredi kartı ile yapan müşteriler tek seferde 250 TL ve üzeri alışverişlerinde tüm ramazan kolilerinde 20 indirim fırsatını yakalıyor. Müşteriler ramazan kolisi alışverişlerinde toplam 100TL’lik indirim kazanabiliyor. Money Bonus, Ramazan’da da kazandırıyor.

Migros’un, paketli temel gıda ürünlerinden oluşan Ramazan paketleri avantajlı fiyatlarıyla bütçelere katkıda bulunurken, zengin ürün içeriğiyle iftar ve sahur sofralarının lezzetini katlıyor. Ramazan ayında ihtiyaçlarını tek tek almak yerine, Ramazan kolisi alan Migros müşterileri yüzde 40’a varan tasarruf sağlıyor.Migros’un 13 üründen oluşan ‘Bereket Paketi 99,90 TL, 22 üründen oluşan ‘Lezzet Paketi’ 169,90 TL ve 31 üründen oluşan ‘Ziyafet Paketi’ 269,90 TL’lik avantajlı fiyatlarla Ramazan sofralarını donatıyor.

60 yaş üstü müşterilerinin Ramazan kolisi siparişlerini kolaylıkla verebilmesi için 0850 221 0800 numaralı telefon hattını; İstanbul Ankara, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Balıkesir, Çanakkale’de devreye alan Migros, siparişlerin teslimatını ücretsiz ve öncelikli olarak gerçekleştiriyor.

Migros ayrıca, HediyeM kartlara kasalardan tek seferde en fazla 1.250 TL yükleme yaparak diledikleri kişilere hediye edebilme imkanı sunuyor.

Migros ile bereketli sofralar

4 kişilik bir ailenin iftar sofrası için ihtiyacı olan ürünleri içeren ‘Bereket Paketi’, 99,90 TL’lik fiyatıyla Ramazan sofralarına bereketini katlıyor. Toplam 13 farklı ürünün bulunduğu ‘Bereket Paketi’nin içinde; 1 kg pilavlık pirinç, 500 gram burgu ve spaghetti makarna, 1 litre Ayçiçek yağı, 830 gram domates salçası, 1 kilo un, 500 gram çay, 750 gram küp şeker, 750 gram iyotlu sofra tuzu, 65 gram kremalı tavuk çorbası, 60 gram tavuk bulyon, 100 gram çikolatalı puding ve 1 litre gazlı içecek yer alıyor.

Çeşit çeşit lezzet bir arada

‘Lezzet Paketi’ 169,90 TL’lik avantajlı fiyatıyla iftar ve sahur sofralarını donatıyor. Toplam 22 çeşit ürünün yer aldığı Lezzet Paketi’nin içerisinde; 1 kg pilavlık pirinç, 1 kg pilavlık bulgur, 1 litre ayçiçek yağı, 500 gram burgu, yüksük ve spaghetti makarna, 1 kg un, 830 gram domates salçası, 500 gram çay, 750 gram küp şeker, 700 gram haşlanmış bezelye, haşlanmış nohut ve haşlanmış fasulye, 65 gram kremalı tavuk çorbası, 60 gram tavuk bulyon, 750 gram iyotlu sofra tuzu, 200 gram siyah zeytin, 500 gram irmik, 100 gram çikolatalı puding ve 3 çeşit 1 litrelik gazlı içecek bulunuyor.

Ziyafet sofralarının vazgeçilmez lezzetleri

Sofraları şölene dönüştürecek ‘Ziyafet Paketi’ 31 farklı ürün çeşidi ile 269,90 TL’den satışa sunuluyor. ‘Ziyafet Paketi’nde; 1 kg pilavlık pirinç, 1 kg kırmızı mercimek, 1 kg koçbaşı nohut, 1 kg pilavlık bulgur, 1 litre ayçiçek yağı, 500 gram burgu, yüksük ve spaghetti makarna, 1 kg un, 830 gram domates salçası, 500 gram çay, 1 kg toz şeker, 750 gram küp şeker, 700 gram haşlanmış bezelye, nohut ve fasulye, 65 gram kremalı tavuk çorbası, 60 gram tavuk bulyon, 750 gram iyotlu sofra tuzu, 200 gram siyah zeytin, 65 gram pul biber, 25 gram nane, 20 gram kekik, 240 gram süzme çiçek balı, 500 gram irmik, 140 gram şerbetli tatlı, 100 gram çikolatalı puding, 100 gram Türk kahvesi ve 3 çeşit 1 litrelik gazlı içecek yer alıyor.

HediyeM kartla Ramazan sofraları zenginleşecek

Ramazan’da başkalarının sofralarına da lezzet ve bereket katmak isteyen müşteriler, Migros mağazalarında bulunan HediyeM kartlara kasalardan tek seferde en az 5 TL, en fazla 1250 TL yükleyerek diledikleri kişilere hediye edebiliyorlar. Migros mağazalarında tekel ürünleri ve altın haricinde tüm alışverişlerde geçerli olan HediyeM kartlar, tekrar doldurularak kullanılabiliyor.

İyilik Kartlar’la Ramazan’da iyilik dağıtın

Migros, Kızılay iş birliği ile iyilik hareketi ile ihtiyaç sahiplerine destek olmak isteyen yardımseverler için de bir alternatif sunuyor. Migros kasalarından tek seferde en az 50 TL, en fazla 1250 TL yüklenen İyilik Kartları ile bağış yapılabiliyor. Ayrıca tutarın yüzde 5’i kadar Migros’tan da iyilik katkısı ekleniyor. Kızılay tarafından ulaştırılan İyilik Kartları ile ihtiyaç sahipleri tekel ürünleri ve altın alımları hariç tüm Migros mağazalarından tek seferde tüm alışverişlerini yapabiliyor.

Dijital Alışveriş Kodu ile destek göndermek artık çok kolay

Destek göndermenin en kolay yolu Dijital Alışveriş Kodu, Migros mağazalarındaki kasalar ve Whatsapp üzerinden satın alınabilirken, müşteriler Whatsapp üzerinden 0530 300 13 00 no’lu telefona “Dijital Alışveriş Kodu Al” mesajını atarak 25, 50 ve 100 TL’lik baremlerde Dijital Alışveriş Kodu alma şansına sahip olabiliyor ve kodu ihtiyaç sahiplerine gönderebiliyor. Ayrıca, Migros Hemen ve Migros Sanal Market’te ise bir alışverişte 1 adet kod kullanılabiliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı