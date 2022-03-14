Ramazanın Bereketini Özdilek Hediye Kartlarla Paylaşın

Ramazanın Bereketini Özdilek Hediye Kartlarla Paylaşın

 Bolluk ve bereketin habercisi olan 11 ayın sultanı ramazan ayı yaklaşırken Özdilek, paylaşmanın mutluluğu
Ana Sayfa Ekonomi 14 Mart 2022 13 Görüntüleme

Ramazanın Bereketini Özdilek Hediye Kartlarla Paylaşın

Ramazanın Bereketini Özdilek Hediye Kartlarla Paylaşın

Bolluk ve bereketin habercisi olan 11 ayın sultanı ramazan ayı yaklaşırken Özdilek, paylaşmanın mutluluğunu herkes yaşayabilsin diye hazırladığı hediye kartlarını kullanıcılarına sunuyor.

İstenilen tutarda Türk lirası yüklemesi yapılabilecek olan hediye kartları, Özdilek hipermarketlerinde rahatlıkla kullanılabilecek.

Sevdiklerinizi mutlu etmenin yolu Özdilek’te

Bir başkadır paylaşmanın verdiği huzur ve mutluluk… Öyle ki ramazan ayında yapılan paylaşımlar ise kalpleri daha çok ısıtır. Siz de Özdileklerde satışa sunulan hediye kartlarını dilerseniz sevdiklerinize armağan edebilir ya da Özdilek hipermarketlerde ramazan ayına özel olarak hazırlanan erzak kolilerinden satın alarak ihtiyaç sahiplerini sevindirebilirsiniz.

Kenetlenmenin ve bereketli sofralarda buluşmanın heyecanıyla gelmekte olan ramazan ayını karşılarken sizleri bekleyen sürpriz indirim fırsatlarını takip etmek için Özdilek şubelerini ziyaret etmeyi unutmayın…

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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