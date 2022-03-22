realme, Çin’de GT Neo 3’ü Piyasaya Sürdü

Dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon markası realme, bugün küresel genç kullanıcılara en hızlı şarj deneyimini sunan GT Neo 3’ü tanıttı. GT Neo 3, kullanıcılarına performansı maksimum düzeyde sunan MediaTek Dimensity 8100 Mobil Platformu ile gelen ilk akıllı telefon grubudur. Aynı zamanda yüksek kaliteli üçlü kamera, pürüzsüz ekran, 150W batarya ve şık tasarım gibi bir telefonda aranan tüm özelliklerle donatılan GT 3, premium mobil deneyim olanağı sunar.
150W ile Dünyanın En Hızlı Şarjı Dolan Akıllı Telefonu
realme, kullanıcılarının beklenti ve isteklerine doğru orantılı olacak şekilde teknolojik yatırımlarını sürdürmektedir. Bu anlamda da piyasaya sürdüğü 150W teknolojisi ile pil performansını ayrı bir noktaya taşıyan marka, şarj kullanım süresini günden güne uzatmaya devam etmektedir. Tüm bu teknolojik yatırımlarla kullanıcıların telefonlarını şarj etmek için geçirdikleri süre azalırken, en modern hızlı şarj teknolojisine ulaşmak da kolaylaştı.
GT Neo 3, aynı fiyat segmentindeki rakip ürünlerle karşılaştırıldığında sahip olduğu UltraDart 150W hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikada pil seviyesini 0’dan 50’ye kadar doldurma performansı ile ayrışmaktadır. Bununla beraber GT Neo 3, riskli durumlarda anında bağlantının kesilmesini sağlayan bağımsız şarj çipi teknolojisi ile beraber hızlı şarjın getirdiği güvenlik problemlerinin de önüne geçmektedir. Ayrıca, 38 güvenlik koruyucu önleme sahip olan cihaz, kullanıcıların güvenliğini güçlendiren hızlı şarj TÜV Rheinland sertifikası ile ödüllendirdi.
Dimensity 8100 Mobil Platformunun İlk Parçası ve Bağımsız Ekran Çipi
GT Neo 3, Dimensity 8100 Mobil Platformu tarafından desteklenen ilk akıllı telefon grubudur. TSMC’nin 5nm üretim sürecini temel alan GT Neo 3, 2.85GHz hızında çalışan 4 CortexA78 çekirdeğine ve 2.0GHz hızında çalışan 4 CortexA55 çekirdeğine sahiptir. Bu da daha yüksek CPU verimliliği sunmakla beraber, etkileyici ve istikrarlı bir 90fps elde edebilir.
Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.7” AMOLED panel ile donatılan GT Neo 3, 120 Hz yüksek yenileme hızına ve HDR 10+ sertifikasına sahiptir. GT Neo 3’ün sahip olduğu 94,2: 1,48 (yan)/1.84 (üst)/2.37 (alt) ekran-gövde oranı kullanıcılarına keyifli bir deneyim sunacak. Ayrıca, bağımsız çip sayesinde grafikler ve resimler inanılmaz derecede pürüzsüz ve yüksek kaliteli görünebilecek. GT Neo 3, bahsedilen tüm özellikleriyle sadece bir akıllı telefon olmakla kalmazken, oyuncular ve yayıncılar için de aranan nitelikte bir cihaz olarak geliyor.
Özel Sokak Fotoğrafçılığı Moduna sahip geniş açılı üçlü kamera
realme GT Neo 3, 50 MP çözünürlüğe sahip ana kamera ve Sony IMX 766 sensörünün kullandığı üçlü kamera sistemi ile donatılmıştır. Diğer iki kamera ise 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş lens ve 2 MP çözünürlüğünde makro lensle geliyor. Böylelikle GT Neo 3 kamera performansı ile, amatörlerden profesyonellere kadar herkesi mutlu edecek.
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı