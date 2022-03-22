realme, Çin’de GT Neo 3’ü Piyasaya Sürdü

Dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon markası realme, bugün küresel genç kullanıcılara en hızlı şarj deneyimini sunan GT Neo 3’ü tanıttı. GT Neo 3, kullanıcılarına performansı maksimum düzeyde sunan MediaTek Dimensity 8100 Mobil Platformu ile gelen ilk akıllı telefon grubudur. Aynı zamanda yüksek kaliteli üçlü kamera, pürüzsüz ekran, 150W batarya ve şık tasarım gibi bir telefonda aranan tüm özelliklerle donatılan GT 3, premium mobil deneyim olanağı sunar.

150W ile Dünyanın En Hızlı Şarjı Dolan Akıllı Telefonu

realme, kullanıcılarının beklenti ve isteklerine doğru orantılı olacak şekilde teknolojik yatırımlarını sürdürmektedir. Bu anlamda da piyasaya sürdüğü 150W teknolojisi ile pil performansını ayrı bir noktaya taşıyan marka, şarj kullanım süresini günden güne uzatmaya devam etmektedir. Tüm bu teknolojik yatırımlarla kullanıcıların telefonlarını şarj etmek için geçirdikleri süre azalırken, en modern hızlı şarj teknolojisine ulaşmak da kolaylaştı.

GT Neo 3, aynı fiyat segmentindeki rakip ürünlerle karşılaştırıldığında sahip olduğu UltraDart 150W hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikada pil seviyesini 0’dan 50’ye kadar doldurma performansı ile ayrışmaktadır. Bununla beraber GT Neo 3, riskli durumlarda anında bağlantının kesilmesini sağlayan bağımsız şarj çipi teknolojisi ile beraber hızlı şarjın getirdiği güvenlik problemlerinin de önüne geçmektedir. Ayrıca, 38 güvenlik koruyucu önleme sahip olan cihaz, kullanıcıların güvenliğini güçlendiren hızlı şarj TÜV Rheinland sertifikası ile ödüllendirdi.