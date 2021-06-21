realme, Counterpoint ile birlikte “5G’yi Global Hale Getirmek: Herkes İçin Erişilebilirlik” 5G Zirvesinde Görüşlerini Paylaştı

GSMA, Counterpoint, realme ve Qualcomm, 3 Haziran’da online olarak düzenlediği 5G Zirvesi’nin ikinci oturumu gerçekleşti. Konusu “5G’yi Küresel Hale Getirmek: Herkes İçin Erişilebilirlik” olan tepenin ikinci oturumunda 5G’nin Avrupa’da, bilhassa Doğu Avrupa’da ve BDT’de nasıl bir tesir yarattığından bahsedildi.

Birinci oturumda GSMA, Counterpoint, realme ve Qualcomm’un başkanları, global 5G gelişimi ve fırsatları hakkındaki görüşlerini farklı bakış açılarını paylaşırken ikinci oturumda her bölgeyi temsilen bir görüntü yayınlandı.

Counterpoint görevlilerinden Jan Stryjak 5G tepesinde Türkiye’ye dair; ‘’Diğer birçok pazarda olduğu üzere, Türkiye de şimdi 5G’yi piyasaya sürmedi lakin sürmeleri an sorunu. Bilhassa Mart ayında Türk Telekom ve Nokia tarafından elde edilen dünya 5G sürat rekorunun duyurulması başta olmak üzere, denemeler devam etmektedir. Bu ortada, Türkiye’de 1. çeyrekte satılan akıllı telefonların dörtte birinden fazlası 5G özellikliydi, bu nedenle Türkiye 5G için düzgün bir pozisyondadır ve bu yıl ticari 5G hizmetleri başlatıldığında talep artacaktır’’ açıklamalarında bulundu.

realme, 5G Tepesinde Türkiye’ye 5G İşlemcisi Eserlerini Getireceğini Duyurdu

5G’nin Avrupa, Doğu Avrupa ve BDT’deki tesirlerinden bahsedilen dorukta realme’nin 5G eserlerini Türkiye’ye getireceği duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde yapılan GT lansmanı ile çok yakında birinci amiral gemisini Türkiye’ye getireceğini açıklayan realme, yeniden bununla bir arada yıl içinde 5G donanımlı, daha yüksek performanslı eserlerini de Türkiye’ye getirecek. Böylrlikle realme 5G eserleri ile kullanıcılar birinci sefer 5G ağını kullanabilecekler. realme’nin 5G doruğunda ortaya koyduğu 5G yol haritasına nazaran bu yıl realme GT, GT serisinin öbür modelleri, yeni jenerasyon sayı serisi ve yepisyeni bir Narzo serisini Türkiye’ye getirecek. Türkiye’de uygulanan 5G eserlerinin genel performans avantajları ve ileri teknolojileri, tüketicilerin daha güzel bir kullanıcı tecrübesi yaşamasını sağlayacak ve tüketiciler, 5G ağı yaygın olarak uygulandığında birinci defa 5G ağını deneyimleyebilecek.

Genç maksat kitledeki kullanıcılara hitap etmesi sayesinde süratle büyüyen markalardan biri olan realme’nin, 5G pazarının temel modülünü oluşturacağı ve 5G işlemcisi ile fark yaratacağı düşünülüyor. Günümüzde satılan akıllı telefonların yarısı ila dörtte üçü ortasında 5G kullanılan ve pazarda rekabetin arttığı görülen Çin’de de realme 5G işlemcisi ile ön plana çıkıyor. realme, şaşırtan derecede uygun fiyatlarla kusursuz özelliklere sahip bir dizi cazip eserle teknolojiyi dünyanın birçok ülkesinde yaygınlaştırıyor. 2020 yılında birinci 5G akıllı telefonu X50’yi piyasaya süren realme, X50 modeli ile başlayarak daha güzel 5G tecrübesi sunmak için yeni eser tasarımı ve teknik yenilikleri araştırıyor. realme, bugün realme 7 5G ve yakın vakitte piyasaya sürülen realme X7 PRO olmak üzere 5G özelinde daha fazla eser çeşitliliğine sahip. 5G eser yol haritasında 5G modellerinin 40’ını görüyoruz, realme 2022’de bu sayısı 70’e çıkarmayı hedefliyor. realme, Snapdragon 888 işlemcili güçlü realme GT yahut realme Narzo serisi üzere modelleriyle Rusya’ya önder 5G modellerini, Ukrayna’ ya da yakın vakitte realme GT ve realme 8 5G modellerini getirecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı