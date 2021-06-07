realme İlk Yerli Üretimi C21’i Tanıttı

Dünyanın TÜV Rheinland Yüksek Güvenilirlik Sertifikası alan birinci akıllı telefonu olan realme C21, Yapay Zeka Dayanaklı Üçlü kamera heyetimi, 5.000 mAh pil özelliği ve realme’nin en düzgün giriş segment telefonu olmasıyla ön plana çıkıyor. Türkiye’de üretilen realme C21, ülkemize özel ‘Dem Siyahı’ ve ‘Boğaz Mavisi’ rengi ile satışa çıkacak.

Dünyanın en süratli büyüyen akıllı telefon markası realme, birinci yerli modeli, tıpkı vakitte dünyanın birinci TÜV Rheinland Yüksek Güvenilirlik Sertifikasına sahip en uygun giriş segment akıllı telefonu C21’i tüketicilerin beğenisine sundu. Türkiye’de üretilen ve realme’nin birinci yerli üretimi olması ile dikkat çeken C21, gelişmiş özellikleriyle realme’nin var olan çıtasını bir üst düzeye taşıyor. realme C21, harika güç tasarrufu moduna sahip, yüksek kapasiteli 5.000 mAh pil özelliği ile uzun periyodik kullanım tecrübesi sunuyor. Üstün Gece Görüntüsü özellikli Yapay Zeka Takviyeli Üçlü kamera suramı, 6,5 inç HD+ küçük damla tam ekran, sekiz çekirdekli 12 NM 2.3 GHz işlemcisi ile realme C21, bilhassa âlâ bir giriş segment akıllı telefon arayışında olan gençler için ülkü seçim oluyor.

Bölümde TÜV Rheinland Yüksek Güvenilirlik Sertifikasını Alan Birinci Akıllı Telefon: realme’nin Birinci Yerli Üretimi C21

Türkiye pazarına girdiği günden bu yana Türkiye’deki tüketicilerinin tecrübesini en üst düzeye ulaştırmak ve taleplerini her açıdan en yeterli halde karşılamak için çalışan realme’nin Türkiye’de ürettiği birinci telefon C21, bölümün birinci TÜV Rheinland Yüksek Güvenilirlik Sertifikasını alan akıllı telefonu olmasıyla ön plana çıkıyor. Türkiye’deki tüketicilerinin gereksinimlerinin ve beklentilerinin her vakit ötesine geçen realme, en âlâ giriş segmet telefonunu Türkiye’de üreterek tekrar bu taahhütünü yerine getirmiş oldu.

Yapay Zeka Takviyeli Üçlü kamera heyetimi ve Üstün Gece Görünümü Moduyla gecenin hoşluğunu yakalayın

realme C21’in 13 MP ana kamerası, 4 kata kadar yakınlaştırma ve PDAF otomatik odaklama dayanağı sunuyor. Hem gün ışığında hem de düşük ışıklı ve karanlık ortamlarda net ve daha canlı sonuçlar veren fotoğraflar çekilebilmesini sağlayan C21, detay ve renk bakımından da rakiplerini geride bırakıyor. Piksel seviyesinde eşleme algoritması aracılığıyla Chroma Boost özelliğine sahip olan aygıt, renkler ve parlaklıkta düzeltmeler yaparak daha düzgün bir dinamik aralık, ekran kontrastı ve canlı renkler sunuyor. Harika fotoğraflar için trend belirleyici özelliklerle tasarlanan selfie kamerası, yapay zeka takviyeli hoşluk, HDR modu, portre modu ve filtre takviyesiyle birlikte geliyor.

6,5 inç HD ve küçük damla tam ekranla daha sürükleyici görüntü ve oyun tecrübesi

realme C21’in ekran/gövde oranı 89,5’e varan 6,5 inç HD ve küçük damla tam ekrandan oluşuyor. 20:9 en uzunluk oranıyla basitçe elde tutulabilen aygıt, toplumsal medyada gezinirken daha fazla içeriğin görülebilmesine imkan tanıyor.

Daha güzel oyun tecrübesi için sekiz çekirdekli 12 nm 2.3 GHz güçlü işlemci

realme C21, MediaTek Helio G35 Gaming işlemcisiyle segmentindeki en güçlü aygıt olarak öne çıkıyor. 2.3 GHz’ye kadar saat suratına sahip sekiz çekirdekli 12 nm teknolojisiyle üretilen Helio G35, HyperEngine özelliğiyle oyun boyunca problemsiz ve kesintisiz bir performans sunuyor.

Harika Güç Tasarrufu Moduna sahip 5.000 mAh pil

realme lab’a nazaran C21, 47 günlük bir bekleme müddetine sahip. Muhteşem Güç Tasarrufu Modu sayesinde yalnızca 5 pile ile WhatsApp 1,41 saat, YouTube 1,36 saat yahut Spotify 4,78 saate kadar kullanılabiliyor.

Ultra süratli açılan parmak izi kilidi ile gizliliğinizi koruyun

Saniyeler içinde ultra süratli parmak izi kilidi açmayı destekleyen realme C21, tıpkı vakitte tek tıklama yahut bakışla kilidin basitçe açılmasını sağlayan yüz tanıma takviyesine de sahip. Aygıtın üzerinde çift SIM yuvası ve 256 GB’ye kadar genişletilebilen özel SD kart yuvası bulunuyor. Elde rahatça tutulabilen aygıt, sürtmelere ve çizilmeler karşı dayanıklılığıyla dikkat çekiyor ve üzerinde parmak izi bulundurmuyor.

Giriş segment akıllı telefon arayışında olan gençler için ülkü seçim realme C21

realme C21, 47 güne kadar bekleme ve karşıt şarj dayanağına sahip 5.000 mAh pil, MediaTek Helio G35 işlemci, 6,5 inç geniş ekran, küçük damla tam ekran, parmak izi sensörü ve çift SIM ve 256 GB’ye kadar genişleme imkanı sağlayan microSD kart yuvasıyla birlikte geliyor. Tüm bu özellikler Türkiye’ye özel ‘Dem Siyahı’ ve ‘Boğaz Mavisi’ renkleriyle adeta bir sanat yapıtı hissi yaratıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı